Uomini e Donne/ Anticipazioni, Nicolò Brigante sceglie dopo Paolo? Pronto il nuovo tronista (Trono Classico)

01 febbraio 2018 Anna Montesano

Il pubblico di Uomini e Donne continua ad attendere con ansia la nuova registrazione del Trono Classico che ancora tarda ad arrivare. Sono infatti circa due settimane che tronisti e corteggiatori non tornano in studio per registrare e probabilmente per dare spazio a quella che è stata la scelta di Paolo Crivellin, che andrà in onda lunedì 5 febbraio su Canale 5. Il tronista potrebbe infatti non aver scelto in studio ma proprio all'interno della villa nella quale ha trascorso alcuni giorni con Marianna Acierno e Angela Caloisi. Ma anche un altro tronista potrebbe essere ormai pronto a fare la sua scelta: si tratta di Nicolò Brigante, ormai vicinissimo alla bella Virginia Stablum. Magari proprio nel corso della nuova registrazione del Trono Classico, Nicolò potrebbe annunciare la sua scelta. Le ultime puntate hanno infatti reso ben evidente la propensione (così come è stato sin dall'inizio del suo percorso in studio) per Virginia e soprattutto ora che Marta ha lasciato il programma dopo una segnalazione, la scelta appare essere davvero imminente.

EMANUELE TRIMARCHI NUOVO TRONISTA AL POSTO DI NICOLO'?

Ma chi sostituirà Nicolò Brigante una volta fatta la sua scelta? Le ultime indiscrezioni sembrano parlare chiaro e fare il nome di Emanuele Trimarchi. Proprio l'attuale corteggiatore di Sara Affi Fella (che nelle prossime puntate lascerà lo studio) sembra essere in pole position per una delle poltrone rosse dei tronisti. A confermarlo sarebbe un like lasciato da Raffaella Mennoia, nota autrice di Uomini e Donne, al commento di una fan del programma: "Emanuele Trimarchi sul trono". Un'eventualità che aprirebbe nuovi ed esilaranti scenari: vedere Emanuele seduto di fianco alla tronista corteggiata fino a pochi giorni prima oltre che nuovamente di fronte a Lorenzo Riccardi sarà sicuramente entusiasmante per il pubblico a casa.

