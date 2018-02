Uomini e Donne, Jeremias Rodriguez nuovo tronista?/ L'argentino torna single e aumentano i rumors

Uomini e Donne, Jeremias Rodriguez nuovo tronista? Il nome dell'argentina è in pole per salire sul trono classico dopo la fine della storia con Sara Battisti.

01 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Spunta il nome di Jeremias Rodriguez per il trono classico di Uomini e Donne. Il fratello di Belen, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip con la sorella Cecilia, è sempre più popolare. Jeremias, infatti, oltre ad essere diventato un ospite fisso di Casa Signorini, il programma web di Alfonso Signorini, ha recentemente partecipato anche al programma di Raiuno, Sabato Italiano. Il fratello di Belen, però, è anche al centro del gossip. Dopo aver flirtato con Aida Yespica nella casa più spiata d’Italia, Jeremias era tornato tra le braccia della sua ex fidanzata, Sara Battisti. Il ritorno di fiamma tra l’argentino e Sara, però, è durato solo poche settimane. I due, infatti, si sono lasciati e il nome di Jeremias è tornato in pole per il trono classico. Con Nicolò Brigante che è molto preso dalle sue corteggiatrici e potrebbe spiazzare tutti annunciando presto la sua scelta, per l’ultima parte del programma di Maria De Filippi, sul trono, potrebbe arrivare proprio il fratello di Belen.

JEREMIAS RODRIGUEZ TORNA SINGLE

Ai microfoni del settimanale Novella 2000, Jeremias Rodriguez ha annunciato di essere tornato single. "Sara Battisti mi ha lasciato. La storia tra di noi era finita già prima dell'inizio del GF Vip. Poi centro, nella Casa ho fatto e detto qualcosa che forse a lei ha dato fastidio, ma la storia era già finita", ha dichiarato Jeremias rivelando, però, di provare ancora un grande affetto per l’ex fidanzata. Nuovamente sulla piazza, il fratello di Belen sta seriamente pensando al trono di Uomini e Donne. “Ho sempre detto di no, perché non ero single. Però adesso... Non so. Le cose sono successe tutte così velocemente", ha spiegato il Rodriguez che sogna non solo d’incontrare l’amore della sua vita, ma anche di avere presto un figlio. Sarà, dunque, Jeremias Rodriguez il nuovo tronista di Uomini e Donne? Per scoprirlo sarà necessario aspettare ancora un po’. Nel frattempo, però, i rumors aumentano sempre di più.

