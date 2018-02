Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, Gemma contro Tina: nuovo colpo basso in studio! (1 febbraio)

Uomini e Donne, oggi 1 febbraio 2018 in onda il trono over. Polemiche per Emy e nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani causato da un complimento di Raffaele!

01 febbraio 2018 Anna Montesano

La settimana di Uomini e Donne continua con la seconda parte del Trono Over. Dopo le novità su Gemma Galgani e sul rapporto tra Ida e Riccardo, oggi si riparte da Emy che ha visto il signor Pacifico oltre che Francesco. La dama dichiara di voler proseguire la conoscenza soltanto con il primo, scatenando le polemiche di Gianni Sperti. Pacifico però dichiara di averla invitata a casa e di aver ricevuto da Emy un no cosa che la dama nega, dichiarando di essere pronta anche ad uscire dal programma con lui. Pacifico però ammette di aver sentito e visto anche un'altra signora, Alterina, e di voler proseguire soltanto con lei, chiudendo con Emy. Alterina però dichiara che la scintilla non è scattata, per questo decide di non proseguire questa conoscenza, lasciando Pacifico deluso.

TINA CONTRO GEMMA E NUOVE DAME PER GIORGIO

Marco A. e Grazia si posizionano al centro: i due si sono visti, lui è andato a trovarla a Castelvetrano e lei se ne dice lei entusiasta. Tuttavia Maria De Filippi svela che lui ha chiesto di conoscere Rita visto che con Rita non è scattata la scintilla che sperava. Così ha accettato il numero di Rita, l’ha sentita per un’ora al telefono ed è curioso di conoscerla meglio magari per una cena. Grazia si lamenta così come Valentina, che è uscita con Marco una decina di giorni. Dopo un nuovo battibecco tra Tina e Gemma, causato dai complimenti di Raffaele per l'opinionista, Giorgio Manetti prende il centro dello studio. Per lui ci sono due signore che sono venute a conoscerlo: si tratta di Norma - milanese di 49 anni, assistente di imprenditori italo-inglesi - e di Tiziana che viene da Montopoli di Sabina e lavora nella Pubblica Amministrazione. Giorgio però le salute entrambe.

