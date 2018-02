Uomini e Donne/ Tina Cipollari e Giorgio Manetti: lei ha tradito il marito? Ecco cosa dice... (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari ha tradito il marito Kikò Nalli con Giorgio Manetti? L'opinionista mette un punto: "Nessun tradimento!"

01 febbraio 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari a Uomini e Donne

Tina Cipollari e Giorgio Manetti hanno davvero una storia segreta? Il gossip continua a correre sull'opinionista e il cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, soprattutto dopo la separazione dal marito Chicco Nalli. Tina però decide di mettere un punto a questa vicenda e chiarisce tutto nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Sono, dove parte nel parlare delle motivazioni che hanno portato lei e Tina alla separazione consensuale. "Purtroppo non sono serviti i numerosi tentativi fatti negli ultimi anni da entrambi per recuperare la situazione che è peggiorata a settembre 2016 con la lunga lontananza da casa che ha comportato la mia partecipazione a Pechino Express. - dichiara la Cipollari, che ancora spiega - Al rientro in Italia, mi sentivo molto cambiata. La conferma l'ho avuta quando ho rivisto Chicco all'aeroporto: ho incrociato il suo sguardo e mi sono resa conto che non provavo più amore per lui".

TINA CIPOLLARI: "NON HO TRADITO CHICCO CON GIORGIO!"

Ma è a questo punto che Tina Cipollari parla di Giorgio Manetti e delle indiscrezioni che li vorrebbero segretamente insieme. La versione dedll'opinionista di Uomini e Donne è però ben lontana da tutto questo: "Nessun tradimento! In molti hanno scritto o detto che tra me e Giorgio c'è una storia d'amore. Che lui è la causa della mia separazione da Chicco. Anche Gemma lo insinua e sui social lo scrivono. Questo io lo smentisco assolutamente, sono tutte cavolate! - tuona la bionda opinionista, che ancora chiarisce il loro rapporto - Lui ed io siamo solo conoscenti, nemmeno amici. Al di fuori degli studi televisivi ci siamo incrociati solo un paio di volte a Firenze, in stazione e a un evento di beneficenza, dove eravamo entrambi per questioni di lavoro. Con lui in trasmissione scherzo soltanto, come faccio con tutti gli altri" conclude.

