WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE/ Foto, shopping a Milano per le due ex televenditrici

Wanna Marchi e Stefania Nobile sono state paparazzate durante una giornata di shopping in una boutique di Corso Venezia a Milano. Le foto sono state pubblicate su TgCom.

01 febbraio 2018 Fabio Morasca

Wanna Marchi e Stefania Nobile, shopping a Milano (TgCom)

Wanna Marchi e Stefania Nobile sono state paparazzate a Milano durante una giornata di shopping a Milano. L'ex televenditrice e sua figlia, per la precisione, sono state fotografate all'interno di una boutique di Corso Venezia. Le foto sono state pubblicate sul sito di TgCom. Stando a quanto riporta il sito e come documentano le foto disponibili, Wanna Marchi e Stefania Nobile, all'interno del negozio, si sono provate una serie di giacconi, hanno chiesto delle sciarpe sulle quali hanno fatto cucire i loro nomi e si sono scattate anche qualche foto con lo smartphone. La loro sessione di shopping all'interno della boutique sarebbe durata all'incirca due ore. Per evitare il pressing dei paparazzi, Wanna Marchi e la figlia, terminati i loro acquisti, hanno lasciato il negozio attraverso un'uscita secondaria. In concomitanza con l'inizio della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno fatto parlare di loro per una serie di dichiarazioni che definire polemiche è un eufemismo.

WANNA MARCHI: LE RECENTI POLEMICHE

Come ricordiamo, infatti, le due ex televenditrici sono state ad un passo dalla partecipazione all'edizione de L'Isola dei Famosi, andata in onda l'anno scorso sulle reti Mediaset. A causa delle polemiche sollevate dal programma Striscia la Notizia, Mediaset tornò sui propri passi, giudicando inopportuna la presenza di Wanna Marchi e Stefania Nobile nel reality show, bloccando, di fatto, la loro partenza per l'Honduras. Davanti alla partecipazione all'Isola dei Famosi dell'attrice Nadia Rinaldi, la Marchi, seguita anche dalla figlia, hanno aspramente criticato questa decisione di Mediaset, ricordando i problemi giudiziari dell'attrice romana e affermando, sostanzialmente, che sono stati usati due pesi e due misure. Non sono mancati nemmeno insulti diretti alla persona di Nadia Rinaldi. Recentemente, inoltre, Wanna Marchi ha dichiarato che si sarebbe recata all'Istituto Volta di Bari per una lezione di televendite e telepromozioni: dopo le sue dichiarazioni, però, l'Istituto Volta di Bari sarebbe tornata sui propri passi a causa delle polemiche.

