AMBRA ANGIOLINI/ L'ex compagna di Francesco Renga pronta al matrimonio con Allegri?

Ambra Angiolini è l'ex compagna di Francesco Renga, ospite della serata finale del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, insieme a Max Pezzali e Nek.

10 febbraio 2018 Fabio Morasca

Ambra Angiolini, ex di Francesco Renga (Instagram)

Ambra Angiolini è l'ex compagna di Francesco Renga, il cantautore bresciano che si esibirà durante la serata finale del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, insieme a Max Pezzali e Nek. L'attrice romana e Francesco Renga si sono lasciati nel 2015 dopo aver vissuto una storia d'amore lunga 11 anni. Attualmente, la Angiolini è la compagna di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Dalla relazione tra Ambra Angiolini e Francesco Renga, sono nati due figli, Jolanda, che oggi ha 14 anni, e Leonardo, 12 anni. Come già anticipato, la fine della storia d'amore tra l'attrice e la cantante è stata ufficializzata nel novembre 2015. Fu Ambra, la prima a parlarne in occasione di un'intervista rilasciata a Io Donna, durante la quale commentò anche le foto riguardanti Francesco Renga paparazzato in compagnia di un'altra donna.

Vi riportiamo alcune di quelle dichiarazioni: "Abbiamo deciso insieme di dividere le strade. Non volevamo che tutto morisse senza che nemmeno ce ne accorgessimo, a forza di fingere che non stesse succedendo niente". Oggi la Angiolini appare più serena, coinvolta nella nuova storia d'amore con Massimiliano Allgrei. I due paparazzati di continuo in effusioni, pare che facciano sul serio. E parlare di matrimonio non sembra più una ipotesi così peregrina: gli esperti di gossip si interrogano già su quale sarà la data delle nozze.

LE PAROLE DI AMBRA ANGIOLINI SULLA SEPARAZIONE DA FRANCESCO RENGA

All'epoca dei fatti, Ambra Angiolini dichiarò che sarebbe rimasta a vivere a Brescia, città natale di Francesco Renga dove si era trasferita da Roma, per amore dei suoi figli e per non far pesare loro la separazione. L'attrice romana parlò della separazione definitiva dal cantante, utilizzando anche queste parole: "Non voglio essere rabbiosa né patetica, e vivo quello che sta succedendo come il più grande gesto d’amore che ci siamo regalati, forse il gesto più altruista che siamo stati in grado di fare dopo la nascita dei nostri figli". Ambra Angiolini dichiarò che il distacco fosse l'unica medicina possibile per guarire le ferite.

La crisi tra Ambra Angiolini e Francesco Renga, come già accennato in precedenza, attirò l'attenzione della stampa scandalistica. Sia la Angiolini che Renga, infatti, sono stati paparazzati in compagnia di altre persone: in un'occasione, fece parlare una foto dell'attrice durante un bacio saffico con una sua amica. Riguardo il gossip, Ambra lo commentò con queste dichiarazioni: "E' la parte più comica ma anche la più drammatica".

