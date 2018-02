ANNA FERZETTI/ Chi è la moglie di Pierfrancesco Favino e la gag con il panino (Sanremo 2018)

Pierfrancesco Favino ha omaggiato la moglie Anna Ferzetti presente in platea nel corso della quarta serata del Festival con un bouquet di fiori e panini.

10 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Anna Ferzett e Pierfrancesco Favino

Una nuova serata del Festival di Sanremo si è conclusa e non si sa se per merito del palco del Festival di Sanremo o in generale dell’atmosfera l’amore campeggia nell’aria ma soprattutto tra i protagonisti del Festival. È quello che è accaduto ieri sera quando il simpatico e a volte irriverente Pierfrancesco Favino ha deciso di seguire l’esempio di Michelle Hunziker. Quest’ultima infatti nella serata d’apertura aveva prima dal palco annunciato a tutti di essere follemente innamorata di suo marito Tomaso Trussandi presente tra il pubblico e che le mancava tanto viste le tre settimane di lontanaza, per poi scendere in platea e baciarlo. Il tutto sotto lo sguardo divertito di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. Ieri sera invece è toccato proprio a Pierfrancesco Favino fare un gesto di galanteria nei confronti di sua moglie, l’attrice Anna Ferzetti, presente tra il pubblico insieme alla loro figlia Greta.

PIERFRANCESCO FAVINO PORTA FIORI E PANINO ALLA MOGLIE ANNA FERZETTI

Tutto è cominciato con Pierfrancesco Favino che con dei fiori in mano è sceso in platea. Dopo essersi quindi avvicinato a sua moglie Anna Ferzetti e alla adorabile figlia Greta le ha rivolto queste parole: “Tu sei la donna più invidiata dell'Ariston, e sai perché? Perché ti ho portato questo". Piefrancesco infatti aveva in mano non solo un meraviglioso bouquet di fiori ma anche e soprattutto un sandwich che sua moglie dovrà dividere con sua figlia Greta. Immediata la reazione della moglie, visibilmente divertita ma anche e soprattutto in imbarazzo per il gesto del marito. Anna Ferzetti infatti, prontamente inquadrata dalla regia non è riuscita a dire niente, ma si è lasciata baciare dal marito. Stupita maggiormente è la figlia Greta, completamente ignara del gesto divertente e divertito di suo padre. C’è subito grande ovazione e approvazione dal pubblico, che applaude entusiasta il gesto di Favino, forte di quella spontaneità che ha saputo mettere in scena sin dai primi attimi sul palco dell’Ariston. Dimostrazione maggiore che Pierfrancesco Favino piace davvero tanto, sia al pubblico a casa che a quello in sala per il suo condurre in maniera magistrale un evento così importante ma anche e soprattutto per sapersi mostrare come l’uomo della porta accanto.

