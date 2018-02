ANTONELLA CLERICI/ Sul palco dell’Ariston per presentare Sanremo Young (Sanremo 2018)

Antonella Clerici ospite nella serata conclusiva del Festival di Sanremo 2018. Sul palco per promuovere il nuovo talent di Rai 1, Sanremo Young al via da venerdì 16 febbraio.

10 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Antonella Clerici a Sanremo 2018

Antonella Clerici sarà presto al timone del nuovo talent di Rai 1, Sanremo Young che prenderà il via il prossimo venerdì 16 febbraio. Per la popolare ed amata conduttrice, punta di diamante della Rai, quale occasione migliore del palco dell’Ariston per presentare il suo nuovo programma. Con lei saliranno sul palco i dodici protagonisti del talent. Si tratta di dodici cantanti selezionati tra i quattordici e i diciassette anni che si sfideranno in cinque serate interpretando canzoni famose composte da grandi autori ed eseguite da artisti italiani e internazionali. Un’occasione unica quindi per i giovanissimi che da sempre coltivano il sogno di cantare e fare musica. Le performance dei cantanti saranno inoltre arricchite dalle meravigliose coreografie di Daniel Ezralow. Sanremo Young prenderà il via proprio dal Teatro Ariston, che in questo momento è impegnato con lo storico festival della kermesse canora. Secondo le anticipazioni sappiamo che in ciascuna serata saranno eliminati due cantanti e il giudizio verrà affidato nelle mani di una giuria composta da personaggi che hanno fatto la storia del Festival, Academy, e dal pubblico attraverso il televoto.

DOMENICA IN NEL SUO FUTURO? LE NUMEROSE INDISCREZIONI

Dunque Antonella Clerici salirà sul palco di questa serata conclusiva del Festival della Canzone Italiana, ma queste sono ore davvero concitate per la conduttrice de La prova del cuoco. Infatti numerose indiscrezioni parlano di lei che nella prossima stagione televisiva sarà al timone della Domenica In di Rai 1, attualmente nelle mani delle sorelle Parodi, Cristina e Benedetta, ma a causa di ascolti deludenti sembrerebbe non vengano confermate nella prossima stagione televisiva. Da qui il nome di Antonella Clerici che potrebbe essere la presentatrice prescelta per risollevare le sorti di un programma in calo. Non si sa quanto effettivamente veritiere possano essere queste indiscrezioni, fatto è che questa decisione potrebbe trovare in Antonella la giusta candidata vista la sua esperienza nel noto contenitore della domenica pomeriggio, ma viste anche le sue dichiarazioni degli ultimi mesi di voler accantonare per un po' il suo programma quotidiano La prova del cuoco per potersi dedicare maggiormente alla sua famiglia.

ANTONELLA CLERICI, LA SUA SECONDA GIOVINEZZA

Come è oramai noto, Antonella Clerici ha da qualche anno intrapreso una relazione con Vittorio Garrone, noto imprenditore e proprietario della Erg. La grande multinazionale che non si occupa solo di petrolio, bensì anche di energia eolica e telefonia. Dietro la decisione di Antonella Clerici di voler fare programmi che non la impegnino per più di uno o due giorni a settimana, vi è proprio l’amore con Vittorio Garrone che per Antonella rappresenta come una seconda giovinezza. Infatti in una delle ultime interviste Antonella Clerici ha dichiarato: “Vittorio e io ci siamo trovati; dopo i 50 anni uno pensa che la vita sia finita e, invece, c'è tempo per tutto, ci viene regalata una sconfinata giovinezza, se la sappiamo cogliere. La mia felicità è fatta di serenità, che è la ricompensa più bella dopo aver sofferto tanto: perché nella serenità riconosci una gioia che non è effimera o esplosiva, fatta di fuochi enormi che svaniscono; è una condizione di vita che provi quando trovi nell'altro tutto quello che ti mancava, quando scopri che è lui il pezzo che dà senso al tuo puzzle ed è come se tutto fosse chiaro all'improvviso”.

