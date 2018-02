Al Bano e Romina power/ Loredana Lecciso conferma la crisi e attacca la rivale ma pensa... al teatro!

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso, il gossip continua! La crisi tra il cantante e la showgirl continua, ma la Lecciso è pronta ad esordire a teatro come ballerina!

10 febbraio 2018 Anna Montesano

Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power

Non si arresta il gossip su Al Bano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso. I tre noti volti televisivi continuano ad infiammare siti e settimanali, soprattutto dopo le ultime rivelazioni fatte dalla bionda showgirl. Loredana ha confermato la crisi con Al Bano e il fatto che, ormai da mesi, non vivono più sotto lo stesso tetto. La Lecciso è a Pavia, Carrisi a Cellin San Marco con i figli e nonostante le ultime indiscrezioni li vorrebbero nuovamente in riavvicinamento, nessuna conferma arriva in questo senso. La crisi quindi continua ma non arresta la vita privata e professionale della Lecciso che, come svelato dal settimanale DiPiù, sarà presto protagonista a teatro, dove interpreterà e ballerà la Maddalena al fianco di una leggenda della danza Luciana Savignano. Loredana Lecciso indosserà quindi le scarpette di danza per esibirsi al Teatro Apollo con il Balletto del Sud.

AL BANO E LOREDANA LECCISO: LA CRISI C'È E LEI SBOTTA

In un periodo sentimentalmente molto complicato a causa di varie situazioni che hanno riavvicinato Al Bano e Romina, Loredana Lecciso decide di dimenticare per un attimo i problemi sentimentali per dedicarsi all'arte della danza e del teatro. La crisi però continua per la Lecciso e Al Bano. In una recente intervista rilasciata proprio al settimanale DiPiù, Loredana ha finalmente deciso di parlare dei comportamenti di Romina Power e di come l'abbiano colpita non positivamente: "Mi sono sentita attaccata, colpita duramente, non solo come donna ma soprattutto come mamma: è come se io e i miei figli non contassimo, come se fossimo una famiglia di serie b. - ha dichiarato Loredana, per poi aggiungere - Io non accuso nessuno di avere cattive intenzioni: voglio concedere a tutti il beneficio del dubbio. Però è ovvio che certi comportamenti e certe dichiarazioni vengono ripetuti una, due, tre volte, qualche pensiero negativo di viene". Intanto gli appassionati di questo triangolo amoroso sono in attesa di scoprire quali saranno le evoluzioni di questa vicenda.

