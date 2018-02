Amici 17/ Anticipazioni e diretta: chi sarà eliminato tra Zic e i Black Soul Trio?

10 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Il serale di Amici 17 è sempre più vicino e per i cantanti e i ballerini della scuola le giornate sono ricche di imprevisti. Per tutti gli allievi non c’è più tempo per studiare: i professori sono sempre più esigenti e ad accedere al serale saranno solo quegli allievi che potranno garantire qualità nelle esibizioni. Anche chi è dotato di una bella voce o di un bel fisico non può stare tranquillo. Ne sa qualcosa Yaser che, nel corso del daytime di ieri ha dovuto lasciare la scuola. Il percorso del cantante non è mai stato tranquillo all’interno della scuola. Pur riconoscendogli delle grandi qualità vocali, i professori hanno sempre accusato Yaser di non essere in grado di trasmettere emozioni. Il suo percorso, così, è finito ieri. Anche altri allievi, però, rischiano. Nel nuovo appuntamento in diretta con il pomeridiano di Amici, in onda oggi, sabato 10 febbraio, alle 14.10 su canale 5, scopriremo il nome di un altro allievo eliminato.

ZIC E I BLACK SOUL TRIO A RISCHIO

E’ in bilico anche il percorso di Zic e di Matteo dei Black Soul Trio. I due sono a rischio eliminazione e nell’appuntamento in diretta di oggi con Maria De Filippi, la commissione di canto formata da Carlo Di Francesco, Rudy Zerbi, Giusy Ferreri e Paola Turci si esprimeranno sui due allievi che potrebbero lasciare la scuola ad un passo dal serale. A rischiare di più, tuttavia, è Matteo. Il leader dei Black Soul Trio, a detta di Zerbi e Di Francesco, non ha ancora un’identità di musicale diversamente da Zic che ha già inciso il primo inedito e ha una serie di brani suoi. Da qualche anno, all’interno della scuola di Amici, vengono privilegiati i cantautori ed è per questo che appare molto più probabile l’eliminazione di Matteo che, però, ha dalla sua la Ferreri e la Turci che amano il suo timbro di voce. Come finirà? Lo scopriremo oggi.

AMICI 17: VITTORIO E FILIPPO IN BILICO

Anche i ballerini non se la passano meglio. Se Bryan e Orion sono considerati i migliori, a rischiare di non accedere al serale di Amici 17 sono davvero tanti. Al moment, quelli che rischiano di più sono Filippo e Vittorio che sono stati messi in guardia da Veronica Peparini che li ha esortati a lavorare seriamente per trovare la loro strada di ballerini perché altrimenti non accederanno al serale. Entrambi, infatti, non godono dell’appoggio della maggioranza della commissione di danza diversamente da Valentina che, pur non essendo entrate nelle grazie di Alessandra Celentano, può contare sull’appoggio di Bill Goodson, di Garrison e forse di Veronica Peparini che, pur non riconoscendo in lei un vero talento, la considera comunque una ballerina che può trovare il sui spazio. Ci saranno, dunque, nuove eliminazioni anche tra i ballerini? Il nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici, dunque, sarà già importante per il serale.

