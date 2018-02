Annalisa/ Video, "Il mondo prima di te": conquista tutti con la sua semplicità, ma basterà? (Sanremo 2018)

10 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Annalisa, Sanremo 2018

Nel corso della quarta serata della 68° edizione del Festival di Sanremo Annalisa Scarrone si è esibita con il suo brano Il mondo prima di te, assieme all'amico e collega Michele Bravi. Il brano, scritto dalla stessa Annalisa, ha confermato quando già reso palese nelle serate precedenti. Sia la musica che il testo sono infatti vincenti e senza dubbio ascolteremo Il mondo prima di te nelle maggiori emittenti radiofoniche nei prossimi mesi. La performance di entrambi è stata poi sublime. Con un'interpretazione occhi negli occhi sono riusciti a donare al brano quel qualcosa in più, un salto di qualità che non sarà senz'altro passato inosservato agli occhi della giuria di qualità presente in sala. Le voci dei due giovani e talentuosi cantanti, nati sotto la buona stella dei talent show, sono riusciti a fondersi alla perfezione, sia per l'intenzione che per la vocalità.

Una performance perfetta che si è conclusa con un affettuoso abbraccio tra i due ed un simpatico siparietto attraverso cui hanno pronunciato uno slogan reso celebre dal gruppo comico napoletano dei The Jackal, che sta letteralmente conquistando il palco di San Remo. Straordinario anche il look di entrambi.

Annalisa vestita con un gonnellino beige ed una meravigliosa camicia in jeans floreale, ha sfoggiato un grandioso orecchino tempestato di perline e strass. Michele Bravi ha preferito rimanere sul casual, con un giacca di pelle borchiata e camicia bianca. Le luci e la scenografia hanno poi fatto il resto, con un gioco luminoso prettamente incentrato sui colori fucsia e viola. Al termine della performance il pubblico in sala è esploso in un fragoroso applauso.

ANNALISA CONQUISTA CON LA SEMPLICITÁ

Annalisa, al termine della quarta puntata del Festival di Sanremo 2018, sembra essere tra i possibili outsider per la vittoria finale. Impeccabile e dalla voce celestiale, la giovane artista ha compiuto un percorso sanremese perfetto e privo di sbavature. La sua genuinità e la semplicità con cui riesce a raggiungere le noti più alte e complesse mette i brividi e sottolinea sempre più il suo immenso talento da cantautrice. Al termine della quarta serata la classifica, che questa serata ha potuto contare anche sulla votazione della giuria di qualità presente in sala, vede Annalisa si ferma sempre della parte centrale della classifica provvisoria.

La giovane cantante lanciato dal talent show di Canale 5 Amici potrà anche contare su un ampio appoggio del pubblico a casa, soprattutto dei giovanissimi. Per sapere se Annalisa riuscirà a raggiungere il podio finale non ci resta che attendere la serata finale di Sanremo, prevista per sabato 10 dicembre 2018.

