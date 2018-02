Antonella Clerici/ "Con me Richard Gere e Paolo Bonolis: che Sanremo Young!“

Se 5 serate del Festival di Sanremo non vi sono bastate, non disperate: da venerdì prossimo prenderà il via “Sanremo Young”, nuovo teen talent della Rai dedicato a 12 promesse canore nate nel nuovo Millennio, alla cui conduzione sarà Antonella Clerici. Proprio quest'ultima, nella conferenza stampa di presentazione del programma, che vedrà la finalissima il prossimo 12 marzo, ha annunciato la presenza al suo fianco di almeno due "big", uno dello spettacolo internazionale e l'altro nostrano. Queste le sue parole, riportate da sanremonews.it:"Nella prima puntata avrò al mio fianco un sogno delle donne, Richard Gere. Vuole parlare ai nostri ragazzi di musica ma anche di vita . E’ una persona molto impegnata nel sociale. Insieme a lui nella prima puntata ci sarà un amico speciale che mi ha portata a Sanremo per la prima volta: Paolo Bonolis". Mica male no?

ANCHE CONTI E BAGLIONI?

Eppure il parterre a disposizione della Clerici potrebbe vantare altri grandi nomi, a conferma che Sanremo Young vuole fare le cose "in grande". Si giustifica così il tentativo di riportare sul palco dell'Ariston gli ultimi due direttori artistici del Festival di Sanremo:"Verranno personalità legate al Festival, come Carlo Conti e spero anche Claudio Baglioni se non sarà troppo stanco, mi farebbe molto piacere", ha detto Antonella. Le insinuazioni di chi vede in Sanremo Young un prodotto destinato a fare concorrenza ad Area Sanremo sono state poi allontanate dal direttore di Rai Uno, Teodoli:"Non c’è nessun legame o collegamento con questa trasmissione e altre manifestazioni sanremesi. Area Sanremo e Sanremo sono legate da quanto previsto nella convenzione. Con questo programma vogliamo sfruttare il lancio di Sanremo per dare visibilità a dei futuri cantanti. E' un’occasione in più".

