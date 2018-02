BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE / Foto, la coppia in vacanza alle Maldive insieme a Santiago

Belen Rodriguez e Andrea Iannone hanno accantonato per qualche giorno i loro impegni e si sono diretti alle Maldive per una nuova vacanza. Al loro fianco anche il piccolo Santiago.

10 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono partiti per una nuova vacanza insieme, come ha svelato il settimanale Spy nell'ultimo numero in edicola. Le voci di un possibile tradimento della modella argentina, pizzicata a New York insieme ad un famoso fotografo tedesco, si sono confermate ancora una volta inesatte e la coppia appare nuovamente più unita che mai. Archiviati dunque gli impegni di lei negli Stati Uniti e quelli di lui a Sepang per le prove della MotoGp, la coppia più chiacchierata del gossip nostrano si è diretta per qualche giorno alle Maldive, allontandandosi dal clamore mediatico del Belpaese. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha precisato come Belen e Andrea stiano facendo delle nuove prove di luna di miele e abbiano deciso di recarsi nella splendida località tropicale nonostante gli attuali disordini. Secondo il tabloid, la partenza sarebbe avvenuta senza il piccolo Santiago, tradizionalmente al seguito della mamma e del suo attuale compagno. Ma alcuni recenti scatti pubblicati nel profilo Instagram di Belen sembrano dimostrare ben altro.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in vacanza

Secondo quanto riportato dal settimanale Spy, Andrea Iannone e Belen Rodriguez si troverebbero da soli alle Maldive, godendosi qualche giorno di vacanza come due sposini nella settimana di San Valentino. Ma quanto mostra la showgirl argentina nel suo profilo Instagram è ben diverso: Santiago, infatti, si trova insieme a lei e gioca sulla spiaggia della splendida località tropicale (clicca qui per vedere la foto). Anche il commento da lei riportato conferma la presenza del bambino, che per qualche giorno ha lasciato la scuola dell'infanzia per trascorrere del tempo con la mamma. Scrive infatti Belen: "With you #aroundtheworld #together", a conferma di come intenda girare il mondo insieme al figlio. Il trio sembra dunque formare una bella famiglia felice, in attesa del trasferimento a Lugano, in Svizzera, dove è già pronto il nuovo lido d'amore della modella e del pilota, e dove Santiago frequenterà una nuova prestigiosa scuola.

© Riproduzione Riservata.