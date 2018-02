C’è posta per te non va in onda/ Lo show di Maria De Filippi si ferma per Sanremo: ecco quando torna

C'è posta per te non va in onda, la puntata del 10 febbraio non verrà trasmessa per via della finalissima del Festival di Sanremo 2018, ecco quando verrà trasmessa.

Maria De Filippi è la regina indiscussa del sabato sera televisivo. Con l’appuntamento del weekend di C’è posta per te, tiene incollati alla TV un grande numero di spettatori che aspettano con ansia di vedere le nuove storie in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Questa sera però, dovrete fare a meno dell’appuntamento con il people show in quanto non andrà in onda: come mai? Niente paura! La trasmissione ideata e condotta dalla Queen è semplicemente spostata di una settimana causa finale di Sanremo 2018. Stasera infatti, in onda su Rai1 verrà trasmesso l’appuntamento conclusivo della kermesse italiana più seguita e amata d’Italia. Nonostante lo straordinario successo di C’è posta, non potrebbe mai competere con il Festival e così, esattamente come è accaduto anche lo scorso anno, il programma verrà rimandato di una settimana. Circa 365 giorni fa, anche Maria era sul palcoscenico dell’Ariston per condurre con Carlo Conti la manifestazione canora che ha regalato la vittoria a Francesco Gabbani con la sua Occidentali’s Karma.

C’è posta per te quindi, tornerà puntualmente il prossimo sabato sera per allietare gli estimatori con tante storie in attesa di scoprire se la busta verrà aperta oppure no. I grandi protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi infatti, sono proprio le storie e la famosa busta che separa i protagonisti. La Queen durante il 2018, andrà in onda con molti programmi. Proprio C’è posta si concluderà il prossimo sabato 10 marzo. Nel corso dell’ultima settimana di quel mese, si apriranno anche i battenti del serale di Amici 17 e proprio gli appuntamenti speciali del sabato, andranno in onda fino alla puntata d’esordio in prime time. Maria poi, torna in TV anche dal lunedì al venerdì con Uomini e Donne, la trasmissione dedicata ai sentimenti che si divide in trono classico e trono over. Spazio poi questa estate, per la versione Vip di Temptation Island ma, come per la versione non famosa, probabilmente non sarà condotta dalla De Filippi. Nel frattempo, C’è posta si prende una bella pausa di una settimana.

Queen Mary VS Sanremo 2018? No!

Maria De Filippi tornerà in pista con la nuova puntata di C’è posta per te, il prossimo sabato 17 febbraio, come sempre su Canale 5 a partire dalle 21.15 circa. Il people show Mediaset, nonostante gli ascolti TV da fare invidia a chiunque, ha pensato bene di non scontrarsi con la finalissima del Festival di Sanremo che andrà in onda tra qualche ora su Rai1 e decreterà il vincitore assoluto di questa 68esima edizione condotta da Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino e Michele Hunziker che insieme al suo Tomaso Trussardi è stata proprio ospite di Queen Mary. Il Festival di Sanremo si conferma ormai da anni, come uno degli appuntamenti televisivi più attesi e così, anche la finale raccoglie da sempre, un numero importantissimo di ascoltatori che hanno obbligato Mediaset a far slittare di una settimana lo show di Maria. Dopo lo stop il programma tornerà in pista sempre al sabato senza altri particolari cambi di programmazione. La De Filippi e le commoventi storie di C’è posta per te, vi aspettano quindi sabato 17 febbraio.

