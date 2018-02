CARLO DI FRANCESCO/ Compagno di Fiorella Mannoia, la cantante:"Lui c’è ancora. Siamo aperti, non chiusi"

Carlo Di Francesco è il compagno di Fiorella Mannoia, una delle super ospiti italiane della serata finale del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, condotta da Claudio Baglioni.

10 febbraio 2018 Fabio Morasca

Carlo Di Francesco, compagno di Fiorella Mannoia (Instagram)

Carlo Di Francesco è il compagno di Fiorella Mannoia, la cantante che sarà ospite della serata finale della 68esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1. Carlo Di Francesco, a livello televisivo, è noto per essere uno degli insegnanti di canto della scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 e Real Time. Di Francesco, però, è un musicista e produttore discografico. Come musicista, Carlo Di Francesco ha condiviso il palco con artisti del calibro di Ornella Vanoni, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato e Alex Britti. Come produttore, invece, Di Francesco ha lavorato soprattutto con Fiorella Mannoia e, recentemente, ha prodotto anche un album di Loredana Bertè. E' stata Fiorella Mannoia ad ufficializzare la relazione con Carlo Di Francesco in occasione di un'intervista rilasciata a Vanity Fair. La storia d'amore tra Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco ha fatto parlare soprattutto per la differenza d'età: la cantante, infatti, è nata nel 1954 mentre Di Francesco, quest'anno, compirà 38 anni.

CARLO DI FRANCESCO: LE DICHIARAZIONI DI FIORELLA MANNOIA

Queste sono state le dichiarazioni con la quale la cantante parlò della sua relazione con Di Francesco: "Lui c’è ancora. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno e` libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai". Fiorella Mannoia, toccando il tema dell'età, invece, ha rilasciato quest'altra serie di dichiarazioni a Il Corriere della Sera: "Gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatto sentire così tanto bella. Da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste". Nonostante sia stata la diretta interessata ad ufficializzare la relazione, come pubblicò il settimanale Chi, Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco non avrebbero gradito l'inevitabile clamore provocato dalle precitate dichiarazioni. Nel giugno 2017, la cantante e l'insegnante di Amici di Maria De Filippi sono stati paparazzati in vacanza a Formentera, in Spagna.

