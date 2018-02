CHIARA NASTI/ Un forte legame con Giucas Casella e Bianca Atzei (Verissimo)

La fashion blogger Chiara Nasti dopo l’addio lampo a l’Isola dei famosi per amor del proprio ragazzo e della famiglia, si racconta a Verissimo su Canale 5.

10 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Chiara Nasti a Verissimo

Nello studio di Verissimo arriva questo pomeriggio la fashion blogger Chiara Nasti. Una ‘influencer’ da oltre 1,5 milioni di follower su Instagram che recentemente il pubblico televisivo ha imparato a conoscere grazie alla partecipazione all’Isola dei famosi. Una partecipazione lampo giacché durata soltanto sei giorni. In attesa di scoprire direttamente da lei le emozioni provate sull’Isola nei mari dell’Honduras e il perché abbia deciso di abbandonarla così presto, vi segnaliamo la sua intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ha dato qualche anticipazione: “All’Isola ero la piccolina del gruppo, mi si sono affezionati subito e ho conosciuto delle persone davvero fantastiche e buone... Un giorno sull’Isola vale come se ne fossero tre. Ho pensato tanto e, alla fine, mi sono resa conto che per me fosse solo una cosa in più: ci tenevo davvero a riabbracciare i miei cari. Ho scelto di tornare a casa perché la mia famiglia e il mio ragazzo sono più importanti di tutto il resto. Mi rendo conto che molte ragazze di 19 anni si sarebbero comportate diversamente, ma io sono fatta così. Sono un po’ particolare”.

CHIARA NASTI, FORTE LEGAME CON GIUCAS CASELLA E BIANCA ATZEI

Nella stessa intervista Chiara Nasti ha parlato di quello che è successo sull’Isola sottolineando con decisione che le avverse condizioni meteo e la mancanza di cibo non abbiano assolutamente contribuito nel portarla a propendere per l’abbandono. Inoltre, sul resto dei naufraghi Chiara Nasti ha voluto rimarcare di aver instaurato un bellissimo rapporto con Giucas Casella e con Bianca. Ecco quanto detto dalla fashion blogger partenopea: “Molto bene, mi sono sembrate tutte brave persone. Ho legato tantissimo con Giucas perché, nonostante fosse un adulto, lo sentivo molto vicino a me. È bello vedere una persona più grande che voglia mettersi in gioco, e poi mi faceva molto ridere. E poi ho anche legato con Bianca, che vedevo un po’ come una sorella maggiore che mi dava consigli. Abbiamo passato solo quattro giorni insieme, ma sono bastati per unirci”.

FUTURO NEL MONDO DELLA TV?

Chiara Nasti ha lasciato l’Isola dei famosi soltanto dopo 6 giorni dopo il suo approdo. Per chi immagina che per la fashion blogger in questo lasso di tempo si possa essere esaurita la carriera televisiva non ha di certo fatto i conti con la diretta interessata. Infatti, seppur giovanissima, Chiara Nasti ha già delle esperienze passate in tv che l’hanno vista collaborare con Piero Chiambretti e il talent di Fox Life, Dance Dance Dance. Che il futuro della Nasti sia anche in tv ci appare probabile leggendo tra le righe delle parole rilasciate a Vanity Fair sul perché altri fashion blogger evitino il piccolo schermo: “La tv non è per tutti, bisogna avere un certo carattere per scegliere di esporsi così tanto. Io sono tendenzialmente timida, ma se instauro un minimo di confidenza decade dopo un minuto. Devi avere una personalità forte, gli occhi aperti e saperti tutelare. Prima di accettare l’Isola ci ho pensato tanto, avevo paura che mi vedessero come quella che se la tira quando invece io sono scioltissima e non mi faccio per niente problemi. Se parlo con qualcuno è perché ci voglio parlare sul serio, e non per un secondo fine”.

