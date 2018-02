CLIZIA INCORVAIA/ La moglie di Francesco Sarcina e il suo racconto di Sanremo sui social

Clizia Incorvaia, moglie di Francesco Sarcina, sta documentando la settimana del Festival di Sanremo, mostrando i suoi numerosi outfit sul proprio profilo Instagram.

10 febbraio 2018 Fabio Morasca

Clizia Incorvaia, racconto social di Sanremo (Instagram)

Clizia Incorvaia è la moglie di Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni, la band attualmente in gara nella categoria Big alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1. Le Vibrazioni sono in gara con la canzone Così sbagliato. Clizia Incorvaia, per chi non la conoscesse, è un personaggio televisivo, modella e fashion blogger, di origini siciliane e di 32 anni, che, insieme al marito, ha anche preso parte ad un'edizione di Pechino Express, l'adventure-game in onda su Rai 2. Clizia Incorvaia e il cantante e chitarrista milanese si sono sposati nel 2015; sempre nello stesso anno, precisamente il 24 agosto, è nata la loro prima figlia Nina. Clizia Incorvaia, ovviamente, è al fianco del marito in questa settimana sanremese. La modella e fashion blogger, sul proprio profilo Instagram che può contare su oltre 200mila follower, sta documentando la sua avventura sanremese con una serie di foto con le quali, soprattutto, mostra ai suoi follower i suoi numerosi outfit.

GLI OUTFIT DI CLIZIA INCORVAIA MOGLIE DI FRANCESCO SARCINA

Tre giorni fa, Clizia Incorvaia ha condiviso una foto con un outfit molto audace (un abito verde scollato, corto e con trasparenze) con la seguente didascalia: "Ecco il primo look che ho scelto per questa prima serata che dite?". Dopo l'esibizione sul palco del Teatro Ariston di Sanremo de Le Vibrazioni, avvenuta lo scorso martedì, Clizia Incorvaia, invece, ha condiviso il seguente post con il quale ha commentato gli outfit dei musicisti: "Le Vibrazioni, prima serata sanremese look glam rock, in gonna per il bassista e giacca con frange per il front man, allora che voto date?". Dopo l'outfit verde audace che ha provocato anche qualche critica, la Incorvaia, successivamente, ha mostrato un abito rosa: "Look 2, serata total pink, allora? Attendo critiche". Nelle ultime due foto, la moglie di Francesco Sarcina ha mostrato altri due abiti: "Look di ieri un pó barbie girl allora che dite?", "Stasera vien fuori la mia anima glam rock. Che ne dite promossa bocciata o rimandata?". Infine, la fashion blogger si è scattata una foto al mare con questa didascalia: "Ed è qualcosa da cui non puoi scappare. Il mare... Ma soprattutto: il mare chiama...".

