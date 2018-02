Carlotta Mantovan/ Moglie di Fabrizio Frizzi: da Miss Italia a giornalista Sky

Carlotta Mantovan: l'ex modella e giornalista italiana e il suo amore con il conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, dal quale ha avuto la figlia Stella

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan, la carriera da modella e giornalista fino all’amore con il marito Fabrizio Frizzi, noto conduttore televisivo e volto di punta di Rai Uno. Nata a Mestre, in Veneto, il 26 dicembre 1982, Carlotta Mantovan ha frequentato il liceo classico Raimondo Franchetti. Nell’estate del 2001, dopo essere stata premiata come Miss Veneto, ha partecipato alle finali nazionali di Miss Italia di Salsomaggiore Terme e si è piazzata al secondo posto, ottenendo la fascia di Miss Deborah. Successivamente ha iniziato la carriera giornalistica, scrivendo su Il Gazzettino e frequentando la facoltà di Scienze della Comunicazione a Trieste. Nel 2001/2002 è stata ospite della manifestazione del Radicchio d’Oro e ha partecipato a diverse manifestazioni di solidarietà, tra le quali ricordiamo Insieme per la vita e In campo per un sorriso. Il 5 giugno 2002 ha sfilato ufficialmente per la prima volta come modella durante l'annuale manifestazione "Modamare a Portocervo" e ha partecipato, sempre su Canale 5, alle selezioni per le nuove Veline di Striscia la notizia, giungendo fino alle semifinali, a Viva Miss Italia e a Miss Italia come guest star su Rai 1.

CARLOTTA MANTOVANI E L'AMORE CON FABRIZIO FRIZZI

La sua carriera da giornalista è continuata sulle reti di Sky, diventando presentatrice delle previsioni del tempo su Sky Meteo 24 dal 2005 al 2008. La storia d’amore con Fabrizio Frizzi è iniziata nel 2002 e, dopo ben dodici anni di fidanzamento, il 4 ottobre 2014 è andata all’altare. Dall’amore tra i due volti televisivi è nata, il 3 maggio 2013, la figlia Stella. Gli ultimi mesi per Carlotta Mantovan non sono stati dei più semplici, con Fabrizio Frizzi colpito da una ischemia nel corso di una registrazione de L’Eredità, noto game show condotto nel pre-serata dal romano. Dopo l’intervento e la riabilitazione, Fabrizio Frizzi è tornato regolarmente sul piccolo schermo e, di conseguenza, è tornata la vita normale per la coppia, immortalata a più riprese dai giornalisti e dai paparazzi. Tutto è bene ciò che finisce bene, per fortuna, con Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi che proseguono la loro storia d'amore dopo il grosso spavento per l'improvviso malore che ha colpito il conduttore.

