Claudia Manto eliminata da Amici 17/ Alessandra Celentano la sostituisce con Sephora

Claudia Manto è stata eliminata da Amici 17! Alessandra Celentano ha deciso di far entrare una nuova ballerina, Sephora, e alla fine delle votazioni è Claudia a dover andare via.

10 febbraio 2018 Anna Montesano

Claudia Manto è ufficialmente fuori dalla scuola! Inizia subito col botto la nuova diretta di Amici di Maria De Filippi. Alessandra Celentano prende la parola annunciando di voler fare una sostituzione nella classe di Amici 17. "Ho trovato la ballerina che vorrei nella scuola" dichiara l'insegnate di danza classica che presenta in studio Sephora, una 17enne dalle evidenti qualità. Per rendere effettiva però la sostituzione c'è bisogno di un'eliminazione: la maestra Celentano chiama allora tutti i ballerini della scuola al centro dello studio e, in base alle sue preferenze, ne salva alcuni, lasciando al centro Vittorio, Luca, Valentina, Filippo e Claudia. Gli altri professori, uno dopo l'altro, salvano il "loro preferito" tra questi, lasciando al centro dello studio Claudia e Vittorio.

CLAUDIA MANTO ELIMINATA DA GARRISON E BILL GUDSON

I due hanno la possibilità di esibirsi ed è proprio questa esibizione che porta i professori a scegliere chi tra loro debba abbandonare la scuola. Veronica Peparini e Alessandra Celentano preferiscono non esprimersi sulla votazione, ritenendo sia per loro indifferente; sono quindi Garrison e Bill Gudson a scegliere e per entrambi chi ha meno convinto tra Vittorio e Claudia è stata quest'ultima. Vittorio torna quindi al suo posto, salvo, Claudia deve invece abbandonare la scuola per sempre, lasciando il suo banco alla nuova arrivata Sephora. Sicuramente scopriremo qual è stata la sua reazione dopo l'eliminazione nel corso delle prossime puntate del daytime.

