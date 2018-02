DIANA POLONI/ Chi è la compagna di Francesco Renga

Diana Poloni, ristoratrice 40enne della provincia di Brescia, questa sera potrebbe accompagnare all’Ariston il suo amato Francesco Renga per Sanremo 2018.

10 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Francesco Renga

Nella serata finale di questa edizione del Festival di Sanremo tantissimi super ospiti tra cui Francesco Renga che si esibirà sul leggendario Ariston al fianco di Max Pezzali e Nek. Renga che potrebbe essere accompagnato dalla sua fidanzata Nadia Poloni che stando ai rumors di queste ore si potrebbe accomodare nella prestigiosa platea sanremese. Per la Poloni sarebbe la prima uscita pubblica ufficialmente nelle vesti di compagna di Francesco Renga visto che fino a questo momento la loro relazione è stata vissuta se così possiamo dire ‘sotto traccia’, lontano dai riflettori dell’opinione pubblica. Infatti, da quanto si apprende dai principali giornali e riviste che si occupano di gossip, la relazione tra l’ex leader dei Timoria e Nadia Poloni potrebbe essere nata nel 2015 con la donna che è stata al fianco dell’artista nei difficili mesi in cui si è consumata la rottura dalla moglie Ambra Angiolini, attuale fiamma dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

DIANA POLONI, 40ENNE RISTORATRICE BRESCIANA

Come detto la relazione d’amore tra Nadia Poloni e Francesco Renga sarebbe nata nel corso del 2015. I due si sono conosciuti alcuni anni prima grazie alla frequentazione che il cantante ha fatto in un ristorante della provincia di Brescia di proprietà della stessa Poloni. Bionda con un fisico statuario, la bella bresciana è diventata prima amica del cantante e quindi fedele ed inseparabile compagna. I due, tra l’altro, nella scorsa estate sono stati spesso ‘pizzicati’ a scambiarsi tenere coccole in spiaggia a Formentera ma non solo. Altre foto hanno ritratto Francesco e Diana godersi impagabili momenti di relax presso la villa che il cantante ha nei pressi di Roma ed anche in questo caso concedendosi teneri abbracci e ammiccamenti. Questi al momento sono gli unici spaccati resi pubblici della storia d’amore tra Renga e Diana Poloni con quest’ultima che continua ad essere una persona molto riservata tant’è, tra l’altro, che è poco attiva sui social. Di certo c’è che la loro storia d’amore è fondata su solide premesse che sembrano lasciar presagire un lungo cammino condiviso in futuro.

© Riproduzione Riservata.