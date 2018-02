DREDD - LA LEGGE SONO IO/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone (oggi, 10 febbraio 2018)

Il film Dredd - La legge sono io va in onda su Rete 4 oggi, sabato 10 febbraio 2018 alle ore 21.15. Una pellicola di fantascienza del 1995 che è stata diretta da Danny Cannon (Incubo finale, Young americans, Goal) e interpretata da Sylvester Stallone (le saghe di Rocky e Rambo, I mercenari - The expendables), Diane Lane (Unfaithful - L'amore infedele, L'uomo d'acciaio, Sotto il sole della Toscana) e Armand Assante (I re del mambo, Gotti, American gangster). Il personaggio di Dredd è tratto da una popolare serie di fumetti inglese ed è stato ideato nel 1977 da John Wagner e Carlos Ezquerra. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DREDD - LA LEGGE SONO IO, LA TRAMA DEL FILM

In un futuro post atomico la Terra è ridotta ad un deserto privo di vita, puntellato da gigantesche megalopoli dove si ammassa la popolazione mondiale superstite. Qui la legge è mantenuta dai Giudici, funzionari potenti e violenti che mantengono l'ordine a colpi d'arma da fuoco. Joseph Dredd (Sylvester Stallone) è uno dei giudici più spietati di Megacity e non ha nessuna pietà per i criminali, basta un'infrazione per essere immediatamente giudicati e conadnnati. Pre Dredd il rispetto assoluto della legge è l'unico modo per evitare di ricadere nella barbarie. Da un carcere riesce a fuggire Rico (Armand Assante), un ex Giudice condannato per i suoi metodi eccessivamente violenti. Questi riesce a rapinare un negizio di armi e recupera una tuta da Giudice e un Legislatore, ovvero l'arma in dotazione ai tutori della legge. Intanto Vardas Hammond (Mitchell Ryan), un cronista televisivo, mette in dubbio i metodi violenti e brutali della polizia di Megacity. Prima che possa denunciare la cosa durante la sua trasmissione però l'uomo e sua moglie vengono trucidati da un uomo in divisa da Giudice. Tutte le prove sembrano portare a Dredd, che viene arrestato e condannato all'ergastolo. Nel frattempo il Giudice Griffin (Jurgen Prochnow), Capo della Corte Suprema dei Giudici, si incontra con Rico. E' lui infatti ad averne organizzato l'evasione. Il suo obiettivo è scatenare il caos nelle strade per poter ottenere ancora più potere per i Giudici. Dopo aver messo fuori combattimento Dredd, il più incorruttibile dei Giudici, il suo piano sembra destinato al successo.

