Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini/ Video, l'ex allieva di Amici torna in studio e lo show è servito!

Diana Del Bufalo è stata ospite di Maria De Filippi nella nuova puntata di Amici 17. Paolo Ruffini l'ha poi raggiunta in studio, dando il via ad un vero show!

10 febbraio 2018 Anna Montesano

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini

Inizia con una grande sorpresa la nuova diretta di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice introduce un ospite che questo studio di Canale 5 ben lo conosce perchè lo ha vissuto in prima persona: la simpaticissima Diana Del Bufalo. L'attrice è in studio per presentare il nuovo film che la vedrà protagonista al cinema a marzo, Puoi baciare lo sposo. Maria De Filippi regala però alla sua ex allieva, che si presentò allora per il canto, un video nel quale vengono ripercorsi alcuni momenti molto simpatici della sua permanenza nella scuola. In particolare di quel flirt con Rudy Zerbi, nato ovviamente per scherzo ma che tanto fece divertire il pubblico e i professori in quell'anno. Oggi però Diana ha un "nuovo amore" e Maria De Filippi vuole che lo presenti al suo ex professori per il quale ha avuto una cotta: Paolo Ruffini.

PROBLEMI DI "GEOGRAFIA" PER DIANA

Il noto comico, conduttore e attore entra in studio non senza imbarazzo, visto che il suo ingresso in studio non era previsto. Lo show è inevitabilmente servito: Diana e Paolo danno vita ad un siparietto davvero molto divertente, durante il quale Ruffini "interroga" la sua fidanzata anche sui monti italiani con risultati non proprio ottimali. Una coppia che piace davvero tanto quella composta da Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini che si è "ricomposta" da poco dopo un periodo di separazione. «Questa estate era scappata con uno e poi è tornata. - ha raccontato col suo tono ironico Ruffini - Si è messa con un altro, con un chirurgo plastico. Un certo Finocchi, su cui lei ha dato anche giudizi lusinghieri a livello sessuale. Ma io sono a favore del poliamore, tutta la vita».

