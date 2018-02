Ermal Meta e Fabrizio Moro/ Video, ''Non mi avete fatto niente'': saranno loro i vincitori? (Sanremo 2018)

Ermal Meta e Fabrizio Moro, video ''Non mi avete fatto niente'': il ritorno in gara e la pole per la vittoria finale alla kermesse della musica italiana. Ce la faranno? (Finale Sanremo 2018)

Ermal Meta e Fabrizio Moro, Finale Sanremo 2018

Grande l'attesa per il duetto di Ermal Meta e Fabrizio Moro al Festival di Sanremo 2018: al fianco dei super favoriti di quest'edizione è salito sul palco un'eccellenza dello spettacolo italiano, Simone Cristicchi. Importante fusione di tre voci che ha spinto l'ospite a prendere le redini dell'incipit della performance, con una piccola variazione. Forte della sua esperienza in teatro, Cristicchi ha infatti voluto fare un'introduzione teatrale in cui ha sottolineato maggiormente il contenuto del brano in gara. Non mi avete fatto niente si è trasformato così in una vera e propria opera teatrale, che permesso ai tre cantautori di fondere le proprie voci in un unico grido. Interessante l'alternanza degli interventi fra i diversi elementi di questo inedito trio, con un'evidente e particolare sintonia nel ritornello. Un'occasione in cui le voci di Meta, Moro e Cristicchi si sono unite alla perfezione formando quasi un quarto concorrente a sé stante.

Il merito dei due concorrenti è inoltre di essere riusciti a donare, grazie alla presenza dell'amico cantautore, una maggiore energia alla loro canzone, riuscendo ad arrivare in modo più diretto al pubblico in sala e da casa. La reazione dei presenti non poteva quindi che essere positiva, ma sembra tra l'altro che i due artisti siano fortemente sostenuti anche da Michelle Hunziker. In più di un'occasione infatti, la conduttrice si è lasciata sfuggire la propria soddisfazione nel vederli all'apice della classifica parziale.

ERMAL META E FABRIZIO MORO, IL FESTIVAL LI HA GIÀ PREMIATI, MA...

Impossibile non credere che il Festival di Sanremo 2018 abbia già premiato Ermal Meta e Fabrizio Moro. I due concorrenti sono riusciti infatti a mantenere testa alle previsioni dei bookmakers, che continuano a darli come super favoriti. La quarta serata ed il duetto con Cristicchi è piaciuto in modo particolare al pubblico seduto sulle poltrone dell'Ariston, che ha provocato un boato di applausi e consensi al termine della performance. Reazione positiva anche da parte della giuria degli esperti, che hanno scelto di assegnare a Moro e Meta una prima posizione. L'ennesima fascia blu per i due concorrenti, che continuano a costruire una strada sanremese costellata di successi. I due artisti sono riusciti infatti a non crollare di fronte a nessun verdetto, collezionando un blu dietro l'altro.

Anche per questo è facile ipotizzare che possano ambire direttamente al trono di Sanremo 2018: una vittoria forse scontata da molti punti di vista, ma sempre più meritata. Ermal Meta e Fabrizio Moro sono del resto gli unici concorrenti in gara ad essere riusciti a fronteggiare persino le critiche più accese ed a rimanere comunque in piedi. Una coerenza che unita al testo della loro canzone non può che aumentare la popolarità che hanno registrato fin dal loro ingresso nella manifestazione. Anche per via di questo piccolo particolare è impensabile credere che i due concorrenti possano perdere di fronte al pubblico da casa ed al televoto che contribuirà a formare il verdetto finale.

© Riproduzione Riservata.