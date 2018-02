Eva Henger/ Nuove accuse a Francesco Monte e quell'ipotesi di complotto (Verissimo)

Eva Henger è ospite di Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo. La showgirl torna a lanciare nuova accuse a Francesco Monte dopo l'Isola dei Famosi 2018.

10 febbraio 2018 Anna Montesano

Eva Henger

Eva Henger e Francesco Monte potrebbero essersi ritrovati faccia a faccia, seppur non volutamente, nei camerini di Verissimo. Entrambi sono ospiti della puntata del talk show condotto da Silvia Toffanin in onda oggi su Canale 5. La Henger attacca, Monte si difende nonostante avesse dichiarato di non volersi esporre in tv anche per evitare di ritorvarsi faccia a faccia con chi la accusato. E la Henger, nello studio di Verissimo, non fa neppure un solo passo indietro nelle sue forti accuse e, anzi, ribadisce: “Dire la verità, può essere con una tempistica sbagliata, non è un reato. Fumare canne e mettere in pericolo le altre persone lo è”. D'altronde questo, come lei stessa ribadisce, è un argomento che tocca particolarmente la showgirl, visto che in passato è stato suo figlio ad avere problemi di questo genere. “Quel periodo è stato un incubo per me. - ha infatti dichiarato Eva - Quindi vedere un altro ragazzo avere gli stessi atteggiamenti di mio figlio mi ha fatto male, non volevo rivivere la stessa situazione, volevo vivere una bella esperienza…”

Eva Henger e quella nomination che sa di complotto

Quella tra Eva Henger e Francesco Monte è una guerra nata ancora prima delle confessioni shock arrivate in diretta all'Isola dei Famosi. Nel corso della prima diretta, l'ex tronista l'ha nominata dando il via, senza saperlo, a qualcosa che è destinato a far discutere per molto tempo. E se molti continuano ad essere dalla parte di Francesco Monte - che oggi sarà ospite a Verissimo per parlare della prima volta in tv di questa vicenda - c'è chi crede che Eva Henger sia stata effettivamente vittima di un complotto e volutamente nominata da Monte per "salvaguardarsi". L'ipotesi sul web è che infatti Francesco abbia intuito le intenzioni di Eva Henger di parlare in diretta della questione "droga" e, proprio per questo, nominarla in modo da farla uscire dal programma prima che questo potesse avvenire. Un'ipotesi che, visto il seguito della vicenda, assume valore per quella parte di telespettatori schieratisi dalla parte della showgirl.

© Riproduzione Riservata.