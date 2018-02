FIORELLA MANNOIA/ Canta Ivano Fossati insieme a Claudio Baglioni (Sanremo 2018)

Fiorella Mannoia sarà tra gli ospiti della serata conclusiva del Festival di Sanremo 2018. Lo scorso anno la cantante si è classificata seconda alle spalle di Francesco Gabbani.

10 febbraio 2018 Francesco Agostini

Fiorella Mannoia (Facebook)

Fiorella Mannoia sarà tra gli ospiti della serata conclusiva del Festival di Sanremo 2018. Lei che molte volte vi ha partecipato come cantante, adesso si ritrova ad esserci in qualità di esterna. Dalla Mannoia si può sempre imparare, vista la grande esperienza (e bravura) che ha, e siamo sicuri che i giovani cantanti presenti al Festival ne beneficeranno certamente della sua presenza. In questa edizione condotta da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, Fiorella Mannoia farà sentire la sua presenza con un brano (ancora non si sa quale) di Ivano Fossati. "Sono molto curioso di questa edizione del Festival. Soprattutto per la direzione di Claudio Baglioni, una persona molto seria oltre che un grande artista. Se qualcosa può e deve cambiare in meglio, forse quest’anno c’è da aspettarselo", ha detto qualche giorno fa Fossati al Secolo XIX.

"ABBANDONATE L'AFRICA"

La cantate è stata recentemente ascoltata sulla questione migranti e ha così espresso la sua opinione sul sito internet Adnkronos.com: "Molti dicono che i migranti devono stare a casa loro. E io sono d'accordo. Però, a questo punto, anche noi dobbiamo tornarcene a casa nostra, non trovate?". Una frase certamente intelligente e che apre una questione scottante da sempre: l'Africa. Continua la Mannoia, sempre sul sito internet Adnkronos.com: "Se facciamo questo tipo di discorso allora anche gli europei e gli americani dovrebbero andare via dall'Africa. Liberiamo questo meraviglioso continente da quelli che sfruttano i giacimenti petroliferi, da chi traffica i diamanti, il cibo, le armi. Via i francesi, gli inglesi... via tutti".

© Riproduzione Riservata.