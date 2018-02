FRANKENSTEIN JUNIOR/ Su Canale Nove il film con Gene Wilder (oggi, 10 febbraio 2018)

Frankenstein Junior, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 10 febbraio 2018. Nel cast: Gene Wilder e Marty Feldman, alla regia Mel Brooks. La trama del film nel dettaglio.

10 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 9

NEL CAST GENE WILDER

Il film Frankenstein Junior va in onda su Canale Nove oggi, sabato 10 febbraio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola comica del 1974 che è stata diretta da Mel Brooks (Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Balle spaziali, Robin Hood - Un uomo in calzamaglia) e interpretata da Gene Wilder (Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Nessuno ci può fermare, Wagon-lits con omicidi), Marty Feldman (L'ultima follia di Mel Brooks, Il fratello più furbo di Sherlock Holmes, Barbagialla il terrore dei sette mari e mezzo), entrambi collaboratori di Mel Brooks in numerose pellicole, e Peter Boyle (Taxi driver, Monter's ball - L'ombra della vita, Un amore tutto suo). La sceneggiatura è stata scritta da Mel Brooks e Gene Wilder. Il film è la parodia del classico dell'horror Frankenstein, diretto da James Whale nel 1931 e, più in generale, dei film dedicati al mostro creato dalla scrittrice britannica Mary Shelley. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FRANKESTEIN JUNIOR, LA TRAMA DEL FILM

Frederick von Frankenstein (Gene Wilder) è il nipote del dottor Victor von Frankenstein, creatore del celeberrimo mostro. Frederick però si vergogna di quanto fatto dal nonno e si ritiene un medico più ortodosso. Per allontanarsi il più possibile dal ricordo dell'ingombrante antenato si cambiana anche la pronuncia del cognome, che diventa Frankenstin. Il giovane dottore scopre di avere ereditato dal nonno un castello in Romania, dove decide di recarsi. Lì conosce Igor (Marty Feldman), nipote dell'assistente del vecchio Frankenstein, e Inga (Teri Garr). Quando ritrova gli appunti del nonno Frederick si ricrede sulle sue capacità e sul suo genio scientifico. Animare una creatura morta è possibile, e lui intende provarlo. Il dottore manda così Igor a rubare il cervello di un grande scienziato deceduto, conservato in un'università. L'assistente però si sbaglia e prende quello di un pericoloso criminale. L'esperimento riesce perfettamente, ma il mostro così creato è malvagio e fugge. Dopo alcune peripezie Frederick riesce a recuperarlo e lo convince di essere una creatura buona e mansueta. Mentre Frankenstein sta presentando la sua creatura ad un convegno di scienziati però il mostro fugge di nuovo, spaventato da un principio di incendio.

