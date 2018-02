Fiorello a Sanremo 2018/ Video: “La Rai per l'anno prossimo dovrà contattare il Papa e Melania Trump!”

10 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Fiorello a Sanremo 2018 (Foto: LaPresse)

Fiorello torna al Festival di Sanremo 2018, ma non sul palco dell'Ariston. Lo showman si è collegato telefonicamente con Claudio Baglioni per salutare Laura Pausini, che dopo il forfait della prima serata è riuscita a calcare quel palco in cui la sua carriera è cominciata. Fiorello non ha rinunciato al suo ruolo di scaldapubblico, infatti non sono mancate le battute, anche irriverenti. «Ci sarà qualcosina, ma poca roba», aveva anticipato il direttore artistico e conduttore della kermesse. E in effetti la parentesi non è durata molto. La ragione è stata svelata dallo stesso Fiorello: «La scaletta è piena, la serata è molto lunga, quindi non mi dilungherò». Lui che aveva aperto il Festival di Sanremo, ha telefonato a sorpresa: «Volevo fare un saluto, così abbiamo iniziato e così finiamo. Su le mani!». Dopo aver imitato il regista Gabriele Muccino seduto in platea, ha preso in giro anche il giornalista Andrea Scanzi, perché davanti a sé aveva Giovanni Allevi. «Volevo chiedergli cosa ha visto del Festival con lui davanti...».

FIORELLO A SANREMO 2018: AL TELEFONO CON LAURA PAUSAINI

Incursione di Fiorello nella serata finale del Festival di Sanremo 2018. Breve, ma comunque efficace, come lo showman siciliano sa sempre essere. Dopo qualche battuta simpatica a Claudio Baglioni e Laura Pausini, che non ha perso occasione per ringraziarlo per la vicinanza e l'affetto che gli ha dimostrato, ha fatto i complimenti al direttore artistico e conduttore per i risultati che ha ottenuto finora. «Pensate a chi condurrà l'anno prossimo: per competere con i grandi ascolti di quest'anno, la Rai sta pensando di contattare il Papa e Melania Trump!». Poi però bacchetta Baglioni per il look: «Siete perfetti, stona un po' solo il rossonero della mise di Claudio!». I due sul palco dell'Ariston decidono di salutarlo con un magico duetto. «Ti dedichiamo una canzone», dicono a Fiorello prima di interpretare insieme la canzone “Avrai”. «Che capolavoro!», ha esclamato Michelle Hunziker. Avrà pensato lo stesso Fiorello...

