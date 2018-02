Francesco Monte/ Malinconico dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi 2018 e pronto a dire la sua (Verissimo)

Francesco Monte ospite di Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo. Dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi parla di Eva Henger, della questione droga e si mostra malinconico.

10 febbraio 2018 Anna Montesano

Continua ad essere un periodo molto difficile per Francesco Monte. Con un recente post pubblicato su Instagram, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 ha annunciato che non ci sarà nella diretta di martedì, in studio per dire la sua, perchè "Ho deciso di evitare tutte quelle situazioni o programmi che prevedano la presenza mia e della persona che mi ha accusato". Ma se ha detto no alla Marcuzzi, ha detto invece sì a Silvia Toffanin. Oggi Francesco Monte sarà a Verissimo per una lunga intervista e questo nonostante dietro le quinte ci sia anche "la persona che lo ha accusato", Eva Henger. Una grande esclusiva quella della Toffanin che sorprende anche una parte del pubblico che credeva che l'ex tronista di Uomini e Doinne non si sarebbe più esposto in tv, almeno non prima della fine di questa vicenda e della conseguente battaglia legale.

"EVA HENGER? UN ATTACCO PERSONALE"

“Il mio stato d’animo non è dei migliori, non volevo che andasse così perché era un’esperienza che aspettavo di fare da anni” ha dichiarato Francesco Monte nello studio di Verissimo, per poi aggiungere tornando sulle accuse di Eva Henger all'Isola dei Famosi 2018 “E’ stato un attacco personale nei miei confronti. Io ho la coscienza a posto. Nego tutto e confermo quello che ho scritto nel comunicato che ho pubblicato sui miei social”. Francesco è pronto ad affrontare tutte le conseguenze di questa delicata vicenda e sempre col supporto dei suoi genitori e in primis di suo padre che è sempre al suo fianco.

LA MALINCONIA DI FRANCESCO MONTE PER L'ISOLA

Non manca però da parte di Francesco Monte un pò di malinconia per l'avventura all'Isola dei Famosi 2018 che ha dovuto abbandonare. L'ex naufrago lo dimostra con un post pubblicato su Instagram il primo con il quale ricorda con gioia la sua avventura in Honduras, nel quale saluta i suoi compagni d'avventura: "Vi aspetto per riabbracciarvi e vi sosterrò dall'Italia. Mancate Los 4 e manchi Filippo".

