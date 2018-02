Freddy Hayes di House of Cards è morto/ L'attore Reg E. Cathey, all'attivo anche un Emmy

Freddy Hayes di House of Cards è morto: si è spento a 59 anni l'attore Reg E. Cathey. Ha raggiunto il massmo della popolarità grazie al ruolo nella serie con Kevin Spacey

Reg E. Cathey (foto da Facebook)

Se n'è andato a 59 anni Reg E. Cathey. Ma se il nome non vi dice moltissimo siete giustificati. L'attore morto oggi è infatti noto ai più con il nome di Freddy Hayes, ovvero il personaggio che aveva interpretato in House of Cards. Era lui il titolare del ristorante - e forse chiamarlo in questo modo è anche eccessivo - preferito da Frank Underwood, il personaggio interpretato da Kevin Spacey, che tra una battaglia a Washington e l'altra amava rifiugiarsi in quel luogo solitario e dimenticato, dove Freddy non faceva domande, se non espressamente interpellato. E Reg E. Cathey era perfetto per indossare i panni di Freddy, con quella voce roca e profonda, apprezzabile soltanto da chi ha avuto modo di guardare la serie in lingua originale, rispecchiava ottimamente il ruolo dell'uomo segnato da una vita difficile, con un figlio quasi sempre sull'orlo del baratro delle gang, e concentrato esclusivamente sul suo lavoro. Quale: fare le costolette, per Frank Underwood le "migliori costolette d'America".

UN EMMY ALL'ATTIVO

Come detto è proprio grazie alla sua parte in House of Cards che Reg E. Cathey ha ottenuto le soddisfazioni più grandi della sua carriera. All'attivo anche un Emmy Award come miglior attore ospite in una serie drammatica per la sua interpretazione di Freddy Hayes, riconoscimento arrivato nel 2015 dopo 3 nomination consecutive a partire dal 2013. A dare l'annuncio della sua morte su Twitter è stato il filmmaker David Simon, con cui Reg E. Cathey aveva collaborato in “The Wire” e nella miniserie “The Corner”. Queste le parole di Simon:"Non era solo un bravissimo e talentuoso attore, ma semplicemente uno degli esseri umani più meravigliosi con cui io abbia mai condiviso delle lunghe giornate sul set. Reg., la tua memoria è una grande benedizione". Grande rammarico in queste ore viene espresso soprattutto tra i fan di House of Cards, che nell'ultima stagione dello show non vedranno - oltre a Kevin Spacey, tagliato fuori dallo scandalo sessuale che lo ha interessato nei mesi scorsi - il loro caro vecchio Freddy.

