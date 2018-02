GIULIA MICHIELINI/ “Non amo molto parlare di me e dei miei film” (Verissimo)

Giulia Michielini, attrice di successo, nelle sale dal 14 febbraio con il film A casa tutti bene. Quest’oggi ospite da Silvia Toffanin per la promozione del film.

10 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Silvia Toffanin conduce Verissimo

Giulia Michielini, attrice romana di indiscusso talento, è nel cast del nuovo film di Gabriele Muccino, A casa tutti bene, nelle sale italiane dal prossimo 14 febbraio. Per l’attrice un periodo fortunato che l’ha vista spesso in televisione. Nelle scorse settimane infatti è stata ospite del programma di Maria De Filippi, C’è posta per te, dove ha fatto una sorpresa a due ragazzi da parte di un padre che voleva farsi perdonare. Successivamente Giulia ha fatto capolino sul palco dell’Ariston durante la prima serata del Festival insieme a tutto il cast del film A casa tutti bene per la promozione del film, che tra l’altro vede tra gli attori anche Pierfrancesco Favino, showman e mattatore di questa edizione della kermesse canora. Quest’oggi invece Giulia Michielini è attesa nel salotto di Silvia Toffanin dove ai microfoni di Silvia Toffanin racconterà dei suoi impegni cinematografici presenti e futuri con un occhio al film A casa tutti bene del quale non mancheranno alcune gustose anticipazioni.

GIULIA MICHIELINI, PROTAGONISTA AL CINEMA CON ‘A CASA TUTTI BENE’

La popolare attrice romana, Giulia Michielini è quindi protagonista del nuovo film di Gabriele Muccino, A casa tutti bene insieme a attori di primo piano come Stefano Accorsi, Claudia Gerini, Pierfrancesco Favino, Stefania Sandrelli, Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini. Il film è il ritratto di una grande famiglia allargata che si appresta a celebrare i cinquanta anni di matrimonio dei nonni. Il programma prevede destinazione Ischia, dove appunto risiedono i pensionati e dove dovrà essere celebrata la funzione e i seguenti festeggiamenti. Tuttavia qualcosa non va per il verso giusto, in quanto dopo i festeggiamenti di rito, figli e nipoti si dicono pronti a tornare alle loro vite e alla loro quotidianità, ma purtroppo si ritrovano bloccati inevitabilmente sull’isola per colpa di una mareggiata. Da qui l’inizio di aspri ed inevitabili confronti fra i vari e numerosi componenti della famiglia. Emergeranno ricordi, alcune questioni tenute in sospeso per troppo tempo, malumori e anche inquietanti verità e segreti sepolti.

GIULIA MICHIELINI: “NON SOPPORTO NARRARE I RESTROSCENA DEI FILM”

Per Giulia Michielini sono previste quindi numerose uscite pubbliche per copione a cui avrebbe fatto a meno sicuramente, visto il suo carattere introverso e timido, una sorta di antidiva che nonostante sia molto apprezzata e seguita dai fan, conduce una vita tranquilla, molto lontana dalla rituale vita mondana propria di un’attrice. Altra peculiarità dell’attrice è il fatto di non voler mai parlare del personaggio che interpreta e di quante e quali differenze vi siano con lei. A tal proposito Giulia Michielini ha spiegato questo suo punto di vista in una delle poche interviste che ha rilasciato: “Non amo parlare di me o di questo lavoro. Non mi trovo in questa smania di voler conoscere l’attore attraverso il personaggio che interpreta. Non sopporto narrare i retroscena del film, spiegare i perché e i per come, cadere nella domanda classica sui punti in comune tra l’attore e il ruolo assegnato… mi spacco proprio le palle. Va fatto, ma resta la parte del mio lavoro che meno mi appassiona, compresi gli eventuali red carpet, le successive foto, le chiacchiere di prassi, i sorrisetti, il contorno. Il red carpet mi mette in difficoltà, a partire dalla scelta del vestito, della scarpa giusta, indovinare il look per la serata”.

