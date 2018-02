Giovanni Caccamo/ Video, "Eterno": un finale in crescendo, stasera stupirà tutti? (Sanremo 2018)

Giovanni Caccamo, video ''Eterno'': si spera in un finale del Festival in crescendo, ieri buone notizie dalla classifica anche se sarà molto difficile vincere. (Sanremo 2018)

10 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Giovanni Caccamo, Sanremo 2018

Il più giovane tra i big in gara al Festival di Sanremo quest'anno è Giovanni Caccamo, che a soli 27 anni è di nuovo sul palco del teatro Ariston. Il direttore artistico, Claudio Baglioni, infatti, valutando i testi delle canzoni, ha voluto tenere in gara il ragazzo, preferendolo ad altri cantanti che hanno provato a presentarsi, ma senza raggiungere esiti positivi. L'anno scorso non è stato il suo anno fortunato, ma forse quest'anno l'amore eterno che sprizza da tutti i pori potrà portargli fortuna. Eterno è il titolo della sua canzone e tratta di un amore che porta allo stesso cantautore una felicità inspiegabile. In un'intervista ha spiegato che sta vivendo un momento felice, crede nel vero amore, e l'esempio vivente sono i suoi nonni, che ormai sono insieme da 60 anni.

Sembrerebbe un ragazzo di altri tempi, che arrossisce ai complimenti, pieno di sani valori. Giovanni Caccamo, nella serata dedicata ai duetti, ha deciso di colpire il pubblico, scegliendo al suo fianco Arisa, che qualche anno fa lo ha stregato con la sua canzone La notte. Cambio look decisivo per entrambi, che li porta ad avere una presenza migliore e molto elegante. Il nuovo look di Giovanni Caccamo ricorda vagamente quello di Marco Mengoni, elegante e consapevole di esserlo. Intimidito ma così dolce.

Camicia bianca sbottonata alla gola, senza cravatta o papillon, a differenza della prima sera che fece ingresso sul palco con un abito blu cobalto. Arisa, mai vista così sul palco dell'Ariston, ha ormai abbandonato i grandi occhiali che le coprivano il viso per dar spazio alla lunga chioma, manicure di un rosso acceso e tacchi a spillo, ma la voce è la stessa e non delude mai. Mani piene di anelli dalle pietre colorate, apparecchio ai denti per migliorare il suo sorriso, ed un tubino nero che le evidenziava i fianchi e l'addome. La ragazza dalle gonne ampie e gli occhiali rossi ha lasciato spazio ad una nuova cantante, forse ispirata da qualche sua collega, oppure semplicemente stanca di passare per la ragazza svampita, dalla voce graffiante.

GIOVANNI CACCAMO E IL SALTO DI QUALITÀ

Salto di qualità per Giovanni Caccamo, che dopo il duetto con Arisa, dalla zona bassa della classifica si ritrova nella parte alta, cioè tra i migliori. Atmosfera magica, un amore eterno che avvolge sul palco i due artisti; mentre il teatro Ariston si tinge di rosso alle loro spalle. C'è complicità e si nota, soprattutto quando a fine performance il pubblico applaude, e i due si abbracciano e si ringraziano a vicenda.

Il duetto è stato meritevole, affiatato e consono per poter salire nella classifica; ma tutto è nelle mani dell'ultima classifica che stasera deciderà il vincitore, giornata in cui sarà decretato il vincitore della 68 esima edizione del festival di Sanremo. Forse a dare una mano al duetto è stato il cambio look dei due artisti, che qualche anno fa erano un pò diversi, soprattutto Arisa.

© Riproduzione Riservata.