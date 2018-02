Giulia Cirese/ Chi è la figlia di Rita Dalla Chiesa, vedova di Massimo Santoro: colpo di fulmine a Uno Mattina

Chi è Giulia Cirese, la figlia di Rita dalla Chiesa e dell’ufficiale dei carabinieri Roberto Cirese, oltre che vedova di Massimo Santoro, autore televisivo deceduto lo scorso novembre 2017. Giulia Cirese va via di casa a diciannove anni per dimostrare a sua madre di essere in grado di farcela con le sue braccia. Il sogno della donna è sempre stato quello di cantare: oltre a cantare sotto la doccia e a nutrire una grande passione per il mestiere, Giulia ha inciso un disco ma non è andata oltre a causa, come da lei sottolineato in passato, della sua timidezza. Per diversi anni ha lavorato in radio e in televisione, ma solo dietro le quinte come segretaria di redazione o consulente ai testi. Tra i programmi televisivi a cui ha lavorato c’è anche Uno Mattina, dove ha incontrato Massimo Santoro, l’uomo che è poi diventato suo marito e padre del figlio Lorenzo. Un amore di cui ha detto anni fa: "Ci siamo innamorati ma per pudore, per imbarazzo verso i colleghi ho preferito abbandonare il lavoro. A mio parere era opportuno agire in questo modo".

GIULIO CIRESE, LA MORTE DEL MARITO MASSIMO SANTORO...

Lo scorso novembre 2017 Massimo Santoro è venuto improvvisamente a mancare e il grave lutto ha colpito l’intera famiglia Dalla Chiesa. Giulia Cirese ha deciso di non esporsi pubblicamente sul decesso del marito, mentre la madre Rita ha dedicato un messaggio toccante al genero attraverso un messaggio sui social network: “Ciao, Massimo. Papà di Lollo. Marito di Giulia. Scegliti una stella, fra quelle che incontrerai nel tuo viaggio, e accendila di tante luci. Così il mio cacciatore di stelle potrà riconoscerla e saprà che lì ti sei seduto tu. Il suo meraviglioso papà”. Giulia Cirese è invece rimasta chiusa nel suo dolore. Dopo la tragica morte del marito, la figlia di Rita Dalla Chiesa è rimasta in religioso silenzio e ha chiesto il massimo riserbo. Non è mancata di certo la vicinanza di amici e parenti, che da subito le hanno dimostrato grande affetto e grande dispiacere per la morte di Massimo Santoro.

