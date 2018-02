Isola dei Famosi 2018/ Francesca Cipriani in crisi: il pubblico la premia

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news in diretta dall'Honduras: Cecilia Capriotti ancora contro Filippo Nardi, Francesca Cipriani la regina indiscussa dello show.

L’Isola dei Famosi 2018 sta proseguendo un poco a rilento. Colpa anche di Sanremo che, durante tutta la settimana ha pienamente catalizzato l’attenzione globale di pubblico, stampa e web. Tra le ultime situazione degne di nota, possiamo evidenziare la presa di posizione di Cecilia Capriotti contro Filippo Nardi, reo di avere usato esclamazioni molto forti nei confronti di Francesca Cipriani. La Capriotti in attesa di scoprire se uscirà o meno nel corso della puntata in diretta del prossimo martedì sera, sta cercando in tutti i modi di smascherare il deejay. E così, parlando con Amaurys Perez, ha avuto modo di riferire alcune parole sconcertanti che l’ex gieffino avrebbe usato contro l’ex Pupa: "Riferendosi a Francesca, che inizialmente non faceva nulla, ha detto 'le persone come Francesca bisognerebbe sopprimerle'. Io voglio smascherare il caro Filippo. Perché non l'ho detto in diretta? Perché non sono cattiva fino a questo punto, ma ora non si scherza più. Mi becco le nomination dal mio gruppo perché gli altri sono innominabili e non mi sembra neanche giusto", ha rivelato Cecilia e poi lo sfogo è proseguito in confessionale: “Io e Filippo non siamo compatibili. Io l'ho già detto, è una persona arrogante, maleducata, una persona che non stimo e voglio starci il più lontano possibile. A me non fa bene stare vicino a una persona così”.

Cambio di programmazione per L’Isola dei famosi

Guerra fredda in Honduras tra Filippo Nardi e Cecilia Capriotti. La showgirl ha tutta l’intenzione di smascherare l’uomo: "una persona arrogante, maleducata, instabile e cattiva", ha confidato. Nel frattempo, i sondaggi del web danno proprio lei come la prossima eliminata del programma che andrà in onda al martedì sera, per non confrontarsi con Il Commissario Montalbano. Dopo la lunga settimana sanremese, il reality show di Casa Mediaset, ha perso notevoli punti e sicuramente, occorrerà proporre personaggi forti per non rischiare il rischio “crollo”. Dopo l’abbandono (volontario?) di Francesco Monte, l’eliminazione di Nadia Rinaldi ed Eva Henger, la trasmissione si è già notevolmente appiattita. Per non scontrarsi con la serie TV scritta da Andrea Camilleri, il reality ha deciso proprio di cambiare giorno di messa in onda, trasferendosi direttamente al martedì sera evitando così, il forte rischio flop.

Francesca Cipriani, regina dell’Honduras

In Honduras intanto, Francesca Cipriani rimane la regina indiscussa di questa 13esima stagione e così, dopo essere stata presa di mira da Filippo Nardi, la burrosa showgirl si è aperta raccontando parti dolorose del suo passato. Parlando con alcune naufraghe, ha voluto raccontare di quando era bambina, concentrandosi sulla sua travagliata adolescenza, fatta di tristi episodi di bullismo che ad oggi, pare ancora non avere superato del tutto. “Mi hanno detto ‘sei brutta’, ‘fai schifo’, sei un mostro… Mi hanno fatto piangere ogni giorno” ha confidato molto provata. Poi l’ex Pupa ha sottolineato che quello è stato senza ombra di dubbio il periodo più brutto della sua vita. Era appena 12enne e si sentiva “massacrata” dai coetanei: “Ancora oggi mi vedo ancora con gli occhi di quando avevo 12 anni, mi guardo allo specchio e vedo sempre che c’è qualcosa che non va” ha aggiunto tra le lacrime durante il confessionale – “Non sono una pazza o una superficiale come possono pensare molti… Devo superare da sola questa cosa che non mi vedo mai bene”. Anche per quanto riguarda le relazioni d’amore poi, la bionda non ha avuto fortuna avendo al suo fianco sempre uomini che hanno contribuito a farla sentire peggio evidenziando il suo lato più fragile ed emotivo.

