KARIN TRENTINI/ La moglie di Riccardo Fogli: il matrimonio nel 2010 e una storia d'amore incredibile (Sanremo)

Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli: il matrimonio il 12 giugno del 2010 e una storia d'amore splendida che ha portato alla nascita della piccola Michelle Mary.

10 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli

La storia d'amore tra la ballerina e modella Karin Trentini e il cantante Riccardo Fogli, oggi in gara al Festival di Sanremo 2018, nasce da molto lontano. Come ha raccontato Il Tirreno infatti la splendida ragazza si era innamorata di Riccardo Fogli quando aveva appena sedici anni e diversi anni dopo è diventata sua moglie. Karin Trentini è una donna splendida e molto corteggiata da colleghi e non, ma ha sempre dimostrato un amore incredibile per Riccardo Fogli nonostante la differenza di età. I due sono anche genitori di una splendida bambina, la piccola Michelle Mary. Hanno dimostrato di poter essere una famiglia felice, abbattendo anche quelli che sono i pregiudizi che sorgono quando una coppia vede una differenza di età importante. Sono la dimostrazione dell'amore che Riccardo Fogli ha portato insieme all'amico di tante battaglie Roby Facchinetti sul palcoscenico del Teatro Ariston dove si sta svolgendo la finale del Festival di Sanremo 2018.

UNA STORIA D'AMORE BELLISSIMA

Karin Trentini e Riccardo Fogli sono legati da una storia d'amore bellissima che è stata coronata dal matrimonio il 12 giugno del 2010, sette anni splendidi passati l'uno al fianco dell'altro. La favola è stata condita anche dalla nascita della piccola e splendida Michelle Mary. Una coppia che ha regalato parecchi sorrisi anche al pubblico. Un amore che è andato al di là della differenza di età e ha dimostrato che si può essere anche più forti di diverse situazioni considerate da alcuni determinanti. La splendida modella e ballerina ha dato la gioia a Riccardo Fogli di diventare padre ancora all'età di sessantacinque anni, dimostrando ancora una volta di avere la possibilità di vivere delle cose che credeva ormai relegate al passato. E' stato proprio Riccardo Fogli, oggi in gara con Roby Facchinetti alla fine del Festival di Sanremo 2018, a rivelare la sua grandissima gioia per la nascita della piccola Michelle Mary che gli ha donato una seconda giovinezza.

© Riproduzione Riservata.