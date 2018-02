L'UOMO CHE SUSSURRAVA AI CAVALLI/ Su Rai 3 il film con Robert Redford (oggi, 10 febbraio 2018)

L'uomo che sussurrava ai cavalli, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 10 febbraio 2018. Nel cast: Robert Redford, Scarlett Johansson e Kristin Scott-Thomas. Il dettaglio della trama.

10 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST ROBERT REDFORD

Il film L'uomo che sussurrava ai cavalli va in onda su Rai 3 oggi, sabato 10 febbraio 2018, alle ore 20.30. Una pellicola drammatica del 1998 che è stata diretta e interpretata da Robert Redford (Tutti gli uomini del Presidente, Butch Cassidy, La mia Africa). Nel cast anche Scarlett Johansson (Ghost in the shell, The Avengers, Lost in translation - L'amore tradotto), Kristin Scott-Thomas (Il paziente inglese, Quattro matrimoni e un funerale, Solo Dio perdona) e Sam Neill (Jurassic Park, Punto di non ritorno, Caccia a Ottobre Rosso). La sceneggiatura è tratta dall'omonimo romanzo di Nicholas Evans. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

L'UOMO CHE SUSSURRAVA AI CAVALLI, LA TRAMA DEL FILM

Grace MacLean (Scarlett Johansson) sta facendo una galoppata con un'amica, ognuno sul proprio cavallo, durante una fredda mattina d'inverno. I due cavalli però scivolano su una lastra di ghiaccio su una scarpata e finiscono su una strada molto trafficata. L'amica e il suo cavallo muoiono sul colpo, mentre Grace sopravvive ma è ferita molto gravemente, tanto che per salvarla sarà necessario amputarle una gamba. Questo incidente, cambia completamente la vita della ragazza, che diventa depressa e indifferente a tutto. Pilgrim, il suo cavallo, è stato salvato in extremis e per lo shock, è diventato aggressivo e non si lascia più montare da nessuno. Annie (Kristin Scott Thomas), la madre di Grace, non vuole però fare abbattere l'aminale, che considera l'unico in grado di far uscire la figlia dal suo stato. Trova così un esperto addestratore in grado di prendersi cura di Pilgrim, Tom Booker (Robert Redford). Contattato telefonicamente, Tom si rifiuta di prendersi carico di Pilgrim, ma quando alla sua porta si presentano Anne, Grace e il cavallo non può più rifiutarsi di prestare il suo aiuto.

