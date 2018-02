LO STATO SOCIALE/ Video, '"Una vita in vacanza": crollano in classifica, vittoria possibile? (Sanremo 2018)

Lo Stato Sociale, video ''Una vita in vacanza'': il gruppo può ancora vincere dopo lo scivolone di ieri? Il calo in classifica per il voto della giuria di esperti. (Finale Sanremo 2018)

Lo Stato Sociale, Finale Sanremo 2018

La quarta serata del Festival di Sanremo 2018 è stata un'occasione divertente per Lo Stato Sociale, che ha potuto contare su un duetto d'eccezione. La band di cinque ragazzi si sono lanciati infatti in un duetto che ha visto il contributo di Paolo Rossi e del Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna. Un'atmosfera magica che ha vissuto la partecipazione di un numero importante di voci e che ha donato maggiore tenerezza al brano in gara. Da sottolineare che la presenza nel testo de Una vita in vacanza di una parolaccia che ha fatto arricciare diversi nasi del pubblico è stata sostituita per l'occasione con una parola neutrale. Un'esibizione divertente che ha reso ancora più grandioso questo particolare appuntamento della kermesse, con un'alternanza di voci che ha visto il comico impegnato in un intervento romanzato. Lo start dell'esibizione è stato infatti assegnato a Paolo Rossi, che con la scritta sulla sua maglietta "Voglio fare il benzinaio" ha dimostrato tutta la sua simpatia. Strategia che del resto è stata accolta da due elementi della band. Il frontman ha infatti indossato una t-shirt con la scritta "Voglio diventare famoso" ed un altro membro del gruppo ha messo in mostra una scritta diversa, "Voglio diventare grande". Una scelta dal tono teatrale che ha provocato una standing ovation da parte del pubblico presente a teatro.

LO SCIVOLONE DOPO IL VOTO DELLA GIURIA DI ESPERTI

Il successo registrato nelle prime battute del Festival di Sanremo 2018 da Lo Stato Sociale sembra non aver sortito l'effetto desiderato. La band è infatti scesa di qualche punto in classifica in seguito alla quarta serata, dedicata ai duetti, grazie alla votazione della giuria di esperti. Per gli specialisti dello spettacolo l'esibizione del gruppo non è stata così significativa rispetto a tante altre che invece hanno ottenuto un miglioramento della propria posizione in classifica. Va ricordato infatti che Lo Stato Sociale ha il merito di aver registrato i primi posti nel corso dei primi appuntamenti della kermesse, con un tracollo finale che li ha visti in fascia gialla. Questo piccolo gap potrebbe tuttavia non comportare un grosso ostacolo per la band, che nel complesso è riuscita a registrare ottimi voti. Soprattutto se si considera il giudizio dato dai bookmakers nella fase pre Sanremo 2018, dove il gruppo sembrava addirittura fra i più sfavoriti di quest'edizione della manifestazione. Difficile riuscire a prevedere quale sarà l'esito del televoto e se giocherà a favore de Lo Stato Sociale, che deve comunque vedersela con concorrenti che sono riusciti a rimanere stabili nelle diverse classifiche.

