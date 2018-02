LUCA BARBAROSSA/ Video, "Passame er sale": l'effetto "Foglietta" lo lancia in classifica (Sanremo 2018)

Luca Barbarossa: video, grazie al contributo di Anna Foglietta la canzone "Passame er sale" ha fatto breccia nel pubblico. Adesso il cantante può sperare in un gran finale (Sanremo 2018)

Luca Barbarossa

La quarta serata della 68° edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con grandi sorprese in termini di classifica provvisoria. Ne è un esempio Luca Barbarossa, che dopo aver stazionato nella fascia centrale della graduatoria ieri ha fatto un balzo fino a toccare il livello blu, quello riservato ai primi della classe. Ad aiutarlo nel raggiungimento di questo straordinario risultato è stata la splendida Anna Foglietta, l'attrice con cui ieri sera ha duettato nel pezzo "Passame er sale" sul palco dell'Ariston. La presenza dell'attrice romana ha migliorato decisamente il pezzo che, narrando una storia d'amore conflittuale ma allo stesso tempo passionale, è riuscita a rendere al meglio traformandosi in un dialogo tra innamorati molto realistico. Anna Foglietta ha dimostrato ancora una volta di essere un grande artista che con semplicità è riuscita ad interpretare un brano complesso e profondo. Grandi lodi anche per Luca Barbarossa, che nel corso della serata di venerdì è riuscito ad offrire una performance tecnicamente perfetta, interpretando il brano con il giusto pathos e l'intonazione corretta.

L'EFFETTO FOGLIETTA LANCIA BARBAROSSA IN ALTO IN CLASSIFICA

A fare da cornice al duetto un meraviglioso fascio di luce gialla, strutturata in forma ellittica ed impreziosita da un gioco di luci tendenti al rosso. Entrambi gli artisti si sono presentati sul palco con un look sobrio, elegante ed all black. Vestito lungo e leggermente scollato per Anna Foglietta, giacca e pantalone nero per Luca Barbarossa. Nel finale di esibizione i due artisti si sono lasciati andare ad un caloroso ed affettuoso abbraccio che ha stemperato la notevole tensione, soprattutto dell'attrice. Simpatico anche il siparietto con Michelle Hunziker, che per poco non è inciampata sul palco pur di consegnare un mezzo di fiori ad Anna Foglietta. Grazie all'apporto dell'attrice, Luca Barbarossa ha dimostrato che Passame er sale ha tutte le carte in regola per raggiungere ottimi risultati anche nella classfica finale, per quanto non risulti tra i favoriti. Questa sera sapremo come andrà a finire, ma alla luce della prova di ieri e dell'apprezzamento dimostrato dalla giuria di qualità, non è da escludere un buon piazzamento di Barbarossa con Passame er sale.

© Riproduzione Riservata.