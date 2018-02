LUPIN III: LA PIETRA DELLA SAGGEZZA/ Su Italia 1 il film d'animazione di Soji Yoshikawa (oggi, 10 febbraio)

Lupin III - La Pietra della Saggezza, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 10 febbraio 2018. Nel cast: Yasuo Yamada, Kiyoshi Kobayashi, alla regia Soji Yoshikawa. Il dettaglio.

10 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film d'animazione in seconda serata su Italia 1

ALLA REGIA SOJI YOSHIKAWA

Lupin III - La Pietra della Saggezza, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 10 febbraio 2018 alle ore 23.05. Una pellicola d'animazione del 1978 che è stata diretta da Soji Yoshikawa (Silent service, SF Shinseiki Lensman, Kirby: Fright to the Finish). Questo è il primo lungometraggio dedicato a Lupin III, celebre personaggio anime creato dal mangaka Monkey Punch. In Italia il film è stato distribuito nei cinema con il semplice titolo di Lupin III e nel corso degli anni ha avuto diverse riedizioni in home video con ben 4 doppiaggi diversi. Nel corso degli anni il film è stato ripubblicato diverse volte in home video con titoli diversi. In Italia è uscito semplicemente come Lupin III, come Lupin III - La Pietra della Saggezza e in seguito con il titolo internazionale The Secret of Mamo. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LUPIN III: LA PIETRA DELLA SAGGEZZA, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Lupin III è un celebre ladro. Sia lui che l'ispettore Zenigata, suo acerrimo nemico, ricevono la notizia che Lupin è stato giustiziato in Transilvania. Entrambi si recano quindi sul posto e scoprono che a morire è stato un sosia perfetto del ladro. Poco dopo Lupin e Jigen riescono a rubare la misteriosa Pietra della Saggezza da una piramide in Egitto. La Pietra viene sottratta loro da Fujiko, in combutta con il misterioso Mamoo, ma si tratta di un falso. Appena Mamoo lo viene a sapere organizza un attacco ai danni del ladro. Quest'ultimo viene quindi catturato e condotto su un'isola governata dallo stesso Mamoo. Qui vivono i cloni di moltissimi personaggi storici del passato e del presente. Jigen e Goemon, i compagni inseparabili di Lupin, sono intanto stati arrestati dagli americani, interessati alla Pietra della Saggezza. Visto che sembrano non sapere nulla però vengono liberati e pedinati, in modo da condurre gli investigatori a Lupin. I due riescono, grazie ad un messaggio segreto di Fujiko, ad arrivare sull'isola di Mamoo. Qui riescono ad uccidere il criminale e fuggire con Lupin e Fujiko, mentre gli americani si apprestano ad attaccare l'isola. I giochi però non sono finiti, Mamoo è ancora vivo, perchè quello ucciso era solo un clone. Il misterioso personaggio torna quindi nella vita di Lupin ed ipnotizza e rapisce Fujiko. Per salvarla Lupin dovrà scontrarsi con un esercito di cloni di Mamoo, mentre la polizia americana e Zenigata cercheranno di catturarlo.

