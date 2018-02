Laura Pausini/ Cortisone e il no a X Factor Spagna le permetteranno di esserci (Sanremo 2018)

Laura Pausini al Festival di Sanremo. La presenza della super ospite rimandata ad oggi a causa di una laringite. Le ultime notizie sulla presenza della cantante

10 febbraio 2018 Francesco Agostini

Laura Pausini

Laura Pausini sarà ospite al Festival di Sanremo oggi. Il gran giorno è arrivato e dopo qualche giorno d'attesa, la cantante finalmente potrà tornare sul palco dell'Ariston, lo stesso che l'ha lanciata anni fa. Laura Pausini doveva essere ospite d'onore della prima serata, quella di martedì, ma non è stato così a causa delle precarie condizioni di salute dell’artista. Una laringite ha fatto saltare la partecipazione di Laura Pausini a Sanremo ma grazie a "tutto il cortisone di Ravenna e allo slittamento della registrazione di X Factor Spagna" finalmente Laura Pausini sarà a Sanremo. Ad annunciarlo è stato Claudio Baglioni in conferenza stampa ed è stata la stessa cantante che su Twitter ha fatto sapere: "Sabato ci sarò. Sto prendendo tutto il cortisone di Ravenna! Grazie Dr.Fussi, XFactor Spagna (sabato avremmo dovuto registrare e hanno spostato più di 600 persone per farmi andare al Festival) Grazie a Rai e a Claudio e grazie Fiore e Ferdi per il vostro amore. A Sabato". Clicca qui per vedere il video dell'annuncio. (Hedda Hopper)

LAURA PAUSINI OGGI AL FESTIVAL DI SANREMO?

Laura Pausini dovrebbe essere ospite nella prima serata del Festival di Sanremo, come si paventava a inizio mese. Fin dai primi di gennaio, infatti, rumors vari additavano la cantante faentina come una possibile presenza sul palco dell'Ariston, senza però trovare le conferme adeguate. Adesso, invece, è ufficiale che la Laura nazionale farà sentire la sua presenza in un palcoscenico importantissimo come quello di Sanremo, che la vide protagonista tanti anni fa del memorabile singolo 'La solitudine'. E' a quel brano che la quarantaquattrenne oggi deve tutto, visto che fu proprio con La solitudine che per la prima volta l'Italia (e successivamente il mondo intero) si accorsero di lei. Quella canzone, così semplice ma se vogliamo anche così struggente, rimase immediatamente impressa nel cuore e nella mente degli italiani e le permise di sfondare le porte del successo. Una voce cristallina e potente, limpida e delle canzoni smaccatamente pop condirono tutto il resto: ad oggi Laura Pausini è una delle (poche) cantanti italiane che possono vantare di essere famose in tutto il mondo. Per quanto la riguarda, soprattutto in America latina.

'NON E' DETTO'

L'ospitata di Laura Pausini al Festival di Sanremo sarà anche un'occasione per promuovere il nuovo singolo in uscita in questo giorno nelle radio. La canzone si chiama 'Non è detto' e sta già scalando le classifiche nazionali e mondiali, confermando il grande successo di pubblico che la faentina ha sempre avuto. Il brano è nella top 10 delle chart europee e anticipa l'album che in Italia uscira soltanto a marzo; il disco si chiamerà 'Fatti sentire' e parlerà (ancora e come sempre) d'amore. Tra gli episodi memorabili della carriera di Laura Pausini prima abbiamo ricordato la partecipazione a Sanremo con il brano La solitudine, ma ce n'è un altro. I più accaniti fans certamente ricorderanno quando, in tour in Perù, Laura Pausini era salita sul palco per un bis con il solo accappatoio addosso. Una folata di vento (o meglio la sua mano malandrina, tant'è che i più pensarono immediatamente a una mossa pubblicitaria) le scostò la parte inferiore dell'accappatoio lasciandola per un attimo nuda... inutile dire che il video fece immediatamente il giro di internet e divenne, per così dire, virale.

