MAX PEZZALI, NEK, FRANCESCO RENGA/ Omaggio a Claudio Baglioni con ”Strada facendo” (Sanremo 2018)

Max Pezzali, Francesco Renga e Nek saranno ospiti della Finale di Sanremo 2018: il trio omaggerà Claudio Baglioni, il direttore artistico del Festival.

10 febbraio 2018 Francesco Agostini

Max Pezzali, Francesco Renga e Nek

Max Pezzali, Francesco Renga e Nek saranno ospiti durante l'ultima puntata del Festival di Sanremo 2018. I tre cantautori, famosissimi sul versante nazionale, presenterano un simpatico omaggio al presentatore di questa edizione: Claudio Baglioni. I tre, infatti, canteranno una canzone storica del repertorio del romano come Strada facendo, un pezzo che ha fatto da base a tanti viaggi on the road grazie alla sua melodia travolgente e al suo ritornello da stadio. Di questo simpatico omaggio siamo sicuri che Baglioni ne sarà contento, visto che può essere letto anche come un riconoscimento (qualora ce ne fosse bisogno) per una brillante carriera come la sua. Pochi cantanti italiani hanno così segnato la storia della nostra musica leggera come Claudio Baglioni, il che rende ancora più significativo il fatto che la Rai lo abbia scelto anche nella veste di conduttore televisivo. I tre artisti, quindi, avranno un bel peso sulle spalle: riuscire a rendere al meglio un omaggio così importante dipenderà soltanto dalla loro bravura come musicisti. Che, per inciso, non è in discussione.

I TRE MUSICISTI IN TOUR

Non è un caso che Max Pezzali, Francesco Renga e Nek vengano ospiti assieme al prestigioso Festival di Sanremo: i tre, infatti, sono in tour da qualche tempo. Sul palcoscenico i tre famosi cantanti stanno portando i loro successi più famosi in tour, facendo la gioia di tanti fans che finalmente possono rivivere i loro brani preferiti. Brani che, ovviamente, dal vivo vengono completamente stravolti visto che le voci sono tre e non più una. Le loro tonalità e il loro modo di appropriarsi delle canzoni è naturalmente differente e questo le renderà naturalmente uniche. Le località che verranno toccate dal tour Pezzali, Renga, Nek saranno moltissime: da Bologna a Reggio Calabria, per arrivare a Verona in aprile. Tra i tanti brani portati sul palco possiamo ricordare 'Fatti avanti amore (Nek), 'Gli anni' (Max Pezzali) e 'Il mio giorno più bello nel mondo' (Renga). Sul palcoscenico ci saranno tanti altri musicisti che pescano un po' dall'uno e un po' dall'altro artista e che li aiuteranno da un punto di vista strettamente musicale. Già a Bologna il concerto è stato un vero successo sold out.

STRADA FACENDO

Claudio Baglioni sarà contentissimo che i tre cantautori si cimentino in uno dei suoi brani più famosi come Strada Facendo, contenuta nell'omonimo disco dell 1981. L'album “Strada facendo” ha venduto ben oltre 800.000 copie in Italia ed è stato sulla vetta delle top ten per 4 mesi. A curarne gli arrangiamenti, anche Geoff Westley, ex pianista dei Bee Gees. Questo è il sesto album più venduto di sempre in Italia. Nel 2011 è usciro "Strada facendo: 30º anniversario", versione speciale per i 30 anni della pubblicazione dello storico album di Baglioni. Max Pezzali, Francesco Renga e Nek renderanno omaggio al cantaurore romano con il suo brano e per questa volta Baglioni starà a guardare senza cantare.

© Riproduzione Riservata.