MICHELLE HUNZIKER / Promossa alla conduzione del Festival: cosa canterà la conduttrice? (Sanremo 2018)

Michelle Hunziker, c'è grande attesa per l'ultimo atto del Festival della musica italiana. Cosa canterà la conduttrice svizzera? Curiosità anche per gli abiti. (Finale Sanremo 2018)

10 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Michelle Hunziker, Finale Sanremo 2018

Una cosa è certa: che Michelle Hunziker fosse una delle donne dello spettacolo più brave in assoluto non è affatto una cosa nuova. D’altronde, nel corso degli anni ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontare qualsiasi tipologia di palcoscenico senza alcun genere di problema, In occasione di questa edizione del Festival di Sanremo, però, ha dato dimostrazione di essere molto maturata e di aver acquisito ancora più sicurezza dei primi tempi. In occasione della quarta puntata, la bella Michelle ha cantato e si è divertita a prendere parte agli sketch con il suo direttore artistico Claudio Baglioni e il collega Pierfrancesco Favino. Sempre pronta allo scherzo, si è cimentata, inoltre, nell’interpretazione in chiave rock di Heidi con i suoi fidati compagni di avventura. Per quanto riguarda la gara, non è riuscita a trattenere l’emozione quando ha incoronato vincitore Ultimo, il vincitore della categoria giovani. Insomma, anche in occasione della quarta puntata del Festival, Michelle Hunziker ha dato il meglio si sé, dimostrando di essere senza dubbio all’altezza della fiducia che ha riposto in lei Claudio Baglioni affidandogli un ruolo così complesso.

ANCHE I SOCIAL D'ACCORDO: È UN TRIONFO

Di sicuro, Michelle Hunziker sera dopo sera ha messo in luce tutte le sue caratteristiche migliori. Se nella prima puntata l’emozione si è fatta vedere e sentire, poi tutto è filato liscio e la bella Michelle è stata più spontanea e serena che mai. Quasi come se il palco dell’Ariston la mettesse a suo agio. E c’è da dire che, nonostante qualche piccola critica e le imitazioni che non sono mancate, anche i social si sono dimostrati favorevoli nei confronti della prova della Hunziker che si può dire essere stata superata a pieni voti. Che la Hunziker abbia un futuro a Sanremo? Difficile a dirsi. Per il momento, non resta altro da fare che attendere la messa in onda della puntata di questa sera che vedrà l’incoronazione del vincitore dell’edizione 2018 della kermesse musicale più amata dagli italiani e non solo. Ma cosa ci sarà da aspettarsi da Michelle per questa sera?

COSA CANTERÀ STASERA

Tra un cambio d’abito e l’altro, Michelle Hunziker non perderà l’occasione di dimostrare di essere una donna oltre che una entertainer poliedrica e sempre pronta a divertire il pubblico. Dati gli ospiti di grande calibro, attesi anche questa sera, non è da escludere qualche duetto improvvisato. Come di consueto, poi, anche la bella Michelle questa sera dovrà cimentarsi nel canto anche se, almeno per il momento c’è il massimo riserbo in merito al pezzi che dovrà interpretare. Tutto, dunque, viene tenuto in gran segreto. Di certo c’è il fatto che anche quella di oggi sarà una puntata che metterà d’accordo il pubblico e la critica e che incasserà il plauso di tutti. Michelle Hunziker è una delle presentatrici più amate del momento e parte del merito del successo di questo Festival di Sanremo deve andare anche a lei che con la sua classe, la sua simpatia e la sua eleganza è riuscita a stare al passo di Claudio Baglioni e di Pierfrancesco Favino, l’uno cantante e artista di fama internazionale e l’altro attore e uomo di spettacolo a dir poco eccezionale. A questo punto, per scoprire cosa combinerà Michelle Hunziker sul palco dell’Ariston in occasione dell’ultima puntata del Festival non resta altro da fare che attendere la messa in onda. C’è da scommettere che le sorprese non mancheranno affatto e che Michelle verserà più di qualche lacrima di gioia per la chiusura di un’esperienza così bella come quella del Festival di Sanremo. I telespettatori che non si perderanno neanche un attimo della puntata saranno moltissimi. L'appuntamento, dunque, è per questa sera su Rai Uno al termine del telegiornale delle 20.00 con Michelle Hunziker, Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino e con tutti i big che si contenderanno l'ambitissimo primo posto sul podio e il titolo di vincitore del Festival di Sanremo 2018.

