Massimo Santoro/ Chi è il genero di Rita Dalla Chiesa, autore tv morto a novembre: "Scegliti una stella!"

Sono passati tre mesi dalla morte di Massimo Santoro, noto autore televisivo e marito di Giulia Cirese, figlia di Rita Dalla Chiesa. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato il segno nella famiglia Dalla Chiesa, con l’autore di Uno Mattina che è stato anche tra i protagonisti del conosciutissimo programma Quelli Della Notte di Renzo Arbore. In tanti, negli ultimi mesi, hanno espresso cordoglio per la prematura dipartita del cinquantaduenne, a partire dalla stessa Rita Dalla Chiesa, che ha scritto un toccante messaggio tramite la propria pagina ufficiale di Facebook: “Ciao, Massimo. Papà di Lollo. Marito di Giulia. Scegliti una stella, fra quelle che incontrerai nel tuo viaggio, e accendila di tante luci. Così il mio cacciatore di stelle potrà riconoscerla e saprà che lì ti sei seduto tu. Il suo meraviglioso papà”. Massimo Santoro e Giulia Cirese hanno dato alla luce Lorenzo, che oggi ha dieci anni.

CHI E' MASSIMO SANTORO, GENERO DI RITA DALLA CHIESA

Autore di Uno Mattina, programma condotto da Franco Di Mare e in onda ogni mattina su Rai Uno, Massimo Santoro è stato ricordato dai conduttori dell’appuntamento mattutino a nome di tutta la truppa: “Massimo ci ha lasciati con un vuoto immenso e noi vogliamo ricordarlo per quel che sostanzialmente era: un grande professionista dotato di una sensibilità fuori dal comune, una persona buona come raramente se ne incontrano, sempre disponibile all’ascolto, gioviale, pieno di passione per il suo lavoro. Doveroso salutarlo e stringerci alla sua famiglia. Ciao Massimo”. Un professionista ma anche un grande amico nel mondo della televisione, volato in cielo a soli 52 anni e con un figlio di 9 anni. Lo stesso cantante Pupo, con cui ha collaborato per diverso tempo, lo ha voluto salutare su Twitter: "Massimo Santoro era una persona ed un professionista di altissimo profilo.La sua prematura partenza mi sconvolge e mi addolora profondamente".

