Max Gazzè/ Video, "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno": vincitore a sorpresa? I pronostici...(Sanremo 2018)

Max Gazzé, video ''La leggenda di Cristalda e Pizzomunno'': è tra i favoriti per la vittoria finale, riuscirà davvero a conquistare tutti anche nell'ultimo atto del Festival? (Sanremo 2018)

Max Gazzé, Sanremo 2018

Max Gazzè ha deciso di unirsi per la serata dedicata ai duetti del Festival di Sanremo 2018 a due colossi del jazz italiano. Rita Marcotulli e Roberto Gatto, pianista e batterista, hanno infatti unito la loro bravura musicale alla voce del concorrente, che si è esibito ancora una volta con la sua La leggenda di Cristalda e Pizzomunno. L'abilità di Gazzè nel ruolo di cantastorie è fuori da ogni dubbio, ma la scelta di avere al proprio fianco due big del jazz ha dato un significativo contributo al suo brano.

Va considerato che ogni canzone in gara usufruisce della potenza e del supporto dell'Orchestra, in alcuni casi con l'aggiunta di qualche elemento, ma il concorrente ha visto giusto nel credere che aumentare il sound della propria canzone avrebbe potuto darle un carattere diverso. Il risultato è stato infatti significativo, soprattutto se si considera il contributo dato dallo stesso artista, sia dal punto di vista vocale che musicale. Stretto nella sua chitarra, è riuscito a regalare al pubblico italiano un assaggio di quello che sarà Alchemaia, l'album in cui è raccolto il brano sanremese e lavoro che considera una vera e propria opera sintonica. I due ospiti di Gazzè sono riusciti infatti a dare quella spinta necessaria alla canzone per volare in alto come merita.

MAX GAZZE' RIUSCIRÀ A VINCERE?

Il giudizio della giuria di esperti del Festival di Sanremo 2018 è stato più che positivo per Max Gazzè. Il concorrente è riuscito infatti ad entrare fra gli artisti destinati alla fascia blu, riuscendo a mantenere stabile la propria posizione in classifica. I primi verdetti lo hanno infatti visto fra i favoriti agli occhi della giuria demoscopica e della sala stampa, a cui si è unito poi il giudizio degli esperti. Diversa invece l'evoluzione del cantante secondo i bookmakers, che hanno deciso di premiarlo solo in seguito alla prima esibizione.

La quota iniziale della Sisal era infatti di 15.00, diminuita a 10.00 e rimasta stabile in quest'ultima posizione. Secondo le previsioni dei big delle scommesse, Gazzè ha infatti la possibilità di ambire al terzo posto, ma solo nel caso in cui Lo Stato Sociale si dovesse ritrovare all'esterno del podio. Allo stato attuale delle previsioni, Gazzè è infatti considerato quarto al pari di Annalisa ed è difficile capire quale sarà la reazione del pubblico. Il televoto potrebbe infatti giocare a favore di una canzone più popolare e commerciale come quella della band e quindi a sfavore di un testo più impegnato come quello di Max Gazzè.

© Riproduzione Riservata.