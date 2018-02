NOEMI/ Video, ''Non smettere mai di cercarmi'': classifica deludente, recupero impossibile? (Sanremo 2018)

Noemi, video della canzone a Sanremo 2018: "Non smettere mai di cercarmi. Delusione per la fascia rossa nella classifica provvisoria dopo le previsioni di una possibile vittoria finale.

Noemi, Sanremo 2018

Paola Turci è stata l'ospite scelta da Noemi per la serata dei duetti del Festival di Sanremo 2018. La presenza delle due cantautrici e amiche ha portato ad un livello successivo la canzone di Noemi, dal titolo Non smettere mai di cercarmi. La concorrente aveva infatti voluto fortemente la collega al proprio fianco in una serata così speciale, in grado di dare una spinta maggiore alla propria performance. L'intento ha avuto alla fine un risultato sperato, grazie ad una fusione totale da parte delle due artiste.

Paola Turci 'armata' della sua immancabile chitarra e Noemi seduta al pianoforte, in un'alternanza perfetta di strofe e voci che hanno permesso ad entrambe di estrarre il meglio da questa loro esperienza. Il brano della concorrente ruota infatti attorno alla forza delle donne, lo stesso motivo che l'ha spinta a chiamare la Turci per il duetto. Anche per questo la presenza dell'ospite all'Ariston non poteva che sottolineare maggiormente l'intento della canzone. Forse persino di più di quanto Noemi sia riuscita a fare nelle serate precedenti, in cui fra scollature vertiginose e problemi con l'audio sembrava non essere arrivata del tutto al pubblico.

NOEMI, DELUSIONE IN CLASSIFICA RISPETTO ALLE ASPETTATIVE

A differenza delle grandi premesse, la giuria di esperti del Festival di Sanremo 2018 non si è rivelata benevola nei confronti di Noemi. La presenza di Paola Turci sembra anzi non essere riuscita a spostare di un millimetro la posizione ottenuta fino ad ora dalla concorrente. Solo la serata di debutto le ha permesso di raggiungere l'agognata fascia blu, la più alta della kermesse, per poi crollare miseramente nelle serate successive. La giuria demoscopica l'ha infatti condonata laddove la sala stampa e infine la giuria degli esperti l'hanno bacchettata.

Dal blu al rosso, per Noemi sarà impossibile riuscire ad arrivare ad una posizione vincente. Le percentuali assegnate ad ogni votazione permettono infatti di prevedere già che non possa raggiungere il primo posto in classifica, a causa dei due rossi che l'hanno spinta fin troppo in fondo alla lista. Il televoto del pubblico da casa avrà un peso del 50%, ma i brutti voti ottenuti nelle ultime serate da Noemi non le permetteranno in alcun modo di risalire la china. Non è un caso infatti se i bookmakers continuano a dare la sua vittoria a 20.00 punti, sia da parte della Snai che delle Sisal. Quest'ultima tra l'altro ha cambiato la propria quota da 15 punti a 20 in seguito alla terza serata della manifestazione.

