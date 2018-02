Nina Zilli/ Video, "Senza appartenere": un Festival sotto le aspettative, e stasera... (Sanremo 2018)

Nina Zilli con la canzone ''Senza appartenere'' riuscirà a invertire una rotta a Sanremo che fino a questo momento al Festival per lei è stata negativa? Grande attesa per la finalissima.

Nina Zilli, Sanremo 2018

Nina Zilli ha affidato la sua Senza appartenere ad un ospite d'onore che abbiamo visto nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018. La concorrente ha scelto infatti Sergio Cammariere per il suo particolare duetto, per donare ancora una volta il proprio grido a tutte le donne del mondo. Un'unione che va in apparenza contro gli ideali del brano e che avevano fatto sospettare a tanti telespettatori che la Zilli avrebbe in realtà scelto un'artista donna per la sua nuova esibizione. La concorrente invece ha deciso di puntare tutto sul vincitore dell'edizione 2003 della manifestazione, una scelta dovuta se si pensa che l'intento della cantautrice non è di creare una spaccatura fra il mondo maschile e quello femminile, ma portare entrambi ad un unico livello. Il brano sanremese della Zilli è stato introdotto da un'esibizione solitaria di Cammariere al pianoforte, un incipit puramente musicale che ha fatto spazio poi alla fusione delle voci dei due artisti.

Incredibile musicalità che alterna soul a delicatezza, energia ad empatia, il tutto possibile solo grazie al contributo di Cammariere ed alla ben nota verve sul palco della concorrente. Il tifo dell'ospite sanremese non poteva che spingerlo tra l'altro a concludere la performance con il suo classico 'Situation', la sua raffinatissima espressione di buon augurio perchè la Zilli possa aspirare alle alte vette della classifica.

NINA ZILLI E' INDIETRO, RIUSCIRÀ A RISALIRE IN CLASSIFICA?

Nina Zilli potrebbe vincere il Festival di Sanremo 2018? L'ipotesi purtroppo non trova un accordo con quanto accaduto nelle classifiche parziali delle diverse serate della manifestazione. Il primo appuntamento ha visto infatti la concorrente in posizione vantaggiosa, grazie ad una fascia blu regalata dalla giuria demoscopica, per poi subire un tracollo nelle serate successive. La sala stampa ha infatti dato un voto fortemente negativo alla performance della cantautrice, che è slittata addirittura in fascia rossa. Ed è da questa posizione che sfiderà la sorte al televoto, dato che anche la giuria di esperti non ha deciso di assegnarle una posizione diversa.

Appare chiaro quindi che la Zilli non potrà superare i concorrenti che hanno ottenuto maggiori consensi nel corso dei molteplici appuntamenti del concorso canoro, anche se i bookmakers la vedono già nella fascia mediana della classifica definitiva. Snai ha infatti quotato l'artista con 25 punti, mentre Sisal con 20, al di sopra dello svantaggiato Renzo Rubino ed altri concorrenti come Mario Bioni, ma al fianco di Noemi.

Quest'ultima, a quota 20.00 per entrambi i bookmakers, potrebbe doversela vedere in un testa a testa con la collega. In realtà secondo le previsioni di Snai per gli scontri finali, Noemi dovrebbe entrare in collisione con Annalisa, con un leggero vantaggio per quest'ultima. Se tutto ciò si avverasse, la Zilli potrebbe addirittura posizionarsi al di sotto delle due artiste e concorrenti.

© Riproduzione Riservata.