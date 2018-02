ORNELLA VANONI CON BUNGARO E PACIFICO/ Video, ''Imparare ad amarsi": possibile sorpresa! (Sanremo 2018)

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico con la canzone ''Imparare ad amarsi'' a Sanremo: sono loro la sorpresa di questa edizione del Festival, lanciati in alto dopo l'inizio soft.

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Sanremo 2018

E' una spettacolare Ornella Vanoni che abbiamo visto salire sul palco del Festival di Sanremo 2018 nella serata dedicata ai duetti. La concorrente, al fianco degli immancabili Bungaro e Pacifico ha deciso di unirsi sul palco dell'Ariston ad uno degli artisti napoletani più poliedrici degli ultimi anni. L'ospite Alessandro Preziosi ha contribuito infatti a trasformare la canzone Imparare ad amarsi in una vera e propria opera teatrale, fatta da un coro di quattro voci significativo e intenso. Il duetto speciale fra l'attore e la Vanoni ha permesso al teatro della città dei fiori di risuonare con tutta la potenza dello spettacolo, riuscendo a fondere le diverse branche dell'arte.

Dalla musica al teatro, fino alla recitazione, i due artisti si sono ritrovati con intensità e sinergia al di sotto dei riflettori più importanti del momento a livello nazionale. Impossibile per il pubblico non lanciarsi in un applauso senza fine di fronte ad un'esibizione così piena di significato e dal calibro pregiato, un risultato che solo Ornella Vanoni poteva ottenere a Sanremo 2018. Un'opera intima e carica di sentimento, particolarità sottolineate dalla capacità di entrambi i protagonisti di trasmettere con la mimima dei loro corpi e volti tutta l'intensità di un brano carico di valore.

ORNELLA VANONI, IL SUCCESSO ORA DAVANTI AGLI OCCHI DI TUTTI

Il successo registrato da Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico al Festival di Sanremo 2018 è ormai di fronte agli occhi del pubblico italiano da diverse serate. L'applauso costante ai tre artisti dimostra come gli spettatori e la giuria siano ancora affezionati ad una certa visione della manifestazione canora, che nelle molteplici edizioni ha permesso a tanti artisti della 'vecchia suola' di alternarsi sul palco dell'Ariston. A differenza delle critiche ricevute negli ultimi tempi sulla mancanza di innovazione della kermesse, la stessa vince ancora una volta grazie ad elementi legati ad un'epoca significativa per la musica italiana, come dimostra anche l'applauso destinato a Ron. La giuria di esperti ha deciso inoltre di premiare Vanoni, Bungaro e Pacifico con una posizione più vantaggiosa rispetto alla prima serata, in cui erano riusciti a conquistare la fascia intermedia.

I tre concorrenti hanno infatti aumentato la qualità della loro performance grazie all'esibizione della quarta serata, meritandosi la fascia blu dei migliori. Una trasformazione significativa quindi, sottolineata anche dalla migliore quotazione ottenuta dai bookmakers rispetto ad altri concorrenti in gara. La Vanoni e i due autori sono riusciti infatti a ritagliarsi un posto d'onore, con 15 punti da parte di Snai e 12 invece da Sisal: quote che avvicinano il trio di artisti addirittura ai The Kolors e con uno stacco netto rispetto agli altri Big più storici.

