Orion e Bryan vs produzione Amici 17/ ”Hanno sporcato di più i camerini”. Maria De Filippi furiosa!

Orion e Bryan nei guai: i due ballerini contro la produzione di Amici 17: "Hanno sporcato di più per fare la foto più bella". Maria De Filippi furiosa!

10 febbraio 2018 Anna Montesano

Bryan e Orion, Amici 17

Puntata davvero molto movimentata quella di Amici di Maria De Filippi andata in onda oggi. Dopo l'eliminazione di Claudia, sostituita da una nuova ballerina di nome Sephora voluta da Alessandra Celentano, e prima della polemica che ha colpito Zic, Maria De Filippi annuncia di voler parlare con alcuni ballerini di una questione delicata. I diretti interessati sono Orion e Bryan, che hanno fatto nel corso della settimana delle dichiarazioni molto gravi. Chi ha seguito il daytime sa infatti che la maestra Celentano ha incontrato tutti i ragazzi per richiamarli del disordine che spesso si trova nei loro spogliatoi, con abiti e indumenti intimi in terra e ovunque che poi tocca alle addette alla pulizia riporre.

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE PER ORION E BRYAN

Le foto mostrate dalla Celentano non hanno convinto i due ballerini che, in sala relax, arrivano alle loro conclusioni. "Prima non era così. Hanno sporcato un po' di più per fare la foto più bella" ha così dichiarato Orion, facendo quindi capire che fosse stata la produzione a rendere tutto più disordinato per avere sugli allievi e sul pubblico a casa un impatto più forte. Dichiarazioni che Bryan appoggia e che oggi portano Maria De Filippi ad ammonire i due con forza. La conduttrice è furiosa e chiama in studio anche le addette alla sartoria e alla pulizia che dicono la loro e dichiarano che poco hanno apprezzato le accuse dei due ragazzi. Orion e Bryan vengono così puniti da Alessandra Celentano e mandati in sala relax: non si esibiranno nella nuova sfida in diretta.

