PAOLO CARTA/ Chi è il compagno di Laura Pausini (Sanremo 2018)

10 febbraio 2018 Fabio Morasca

Paolo Carta, compagno di Laura Pausini (Web)

Paolo Carta è il compagno di Laura Pausini, la cantante che sarà tra i super ospiti italiani della serata finale della 68esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1. Paolo Carta è un musicista, chitarrista e produttore discografico che collabora con Laura Pausini dal 2005; dal 2006, è il suo compagno. Laura Pausini e Paolo Carta sono genitori di Paola, nata nel 2013. Prima di intraprendere la storia d'amore con Laura Pausini, Paolo Carta è stato sposato con Rebecca Galli. Dalla sua prima moglie, il chitarrista ha avuto 3 figli: Jader, nato nel 1995, Jacopo, nato l'anno dopo, e Joseph, nato nel 2000. Dopo essersi separato nel 2006 dalla prima moglie, Paolo Carta ha divorziato nel 2012. Laura Pausini ha annunciato ufficialmente di aspettare un figlio da Paolo Carta precisamente il 15 settembre 2012, al PalaCredito di Romagna di Forlì, durante la festa del Fan Club di Laura Pausini che si tiene ogni anno. La prima moglie di Paolo Carta, Rebecca Galli, in un'occasione, rilasciò dichiarazioni critiche nei riguardi della cantante.

PAOLO CARTA: LE DICHIARAZIONI DELL'EX MOGLIE

Queste furono le dichiarazioni di Rebecca Galli rilasciate nel 2012 al settimanale DiPiù: "Lui ha già tre figli ma non ha il tempo di seguirli perché è sempre preso dalla carriera. E poi ecco che fa un altro figlio perché lei non ne ha avuti, perché a lei, Laura Pausini, vengono aperte tutte le strade più semplici... compresa quella di prendersi un uomo sposato". Concentrandoci, invece, sulla carriera professionale di Paolo Carta, nel corso della sua vita artistica, il musicista ha collaborato con il Banco di Mutuo Soccorso, Adriano Celentano, Luca Barbarossa, Eros Ramazzotti, Max Pezzali, Bruno Lauzi, Massimo Bizzarri, i Dhamm e Marco Carta. Con quest'ultimo, reduce dalla vittoria ad Amici di Maria De Filippi, Paolo Carta ha vinto un Festival di Sanremo da autore con la canzone La forza mia. Paolo Carta ha prodotto anche l'omonimo album di Marco Carta. Tra i due, non ci sono legami di parentela. Dal 2005 in poi, è iniziato il suo sodalizio artistico con Laura Pausini. Paolo Carta ha pubblicato anche due album di studio.

