PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 10 febbraio 2018: l'Ariete ha tanta voglia di parlare

10 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 10 FEBBRAIO 2018

E' giunto ora il momento di essere un po' più precisi e di andare ad analizzare segno per segno l'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. Lo faremo partendo dai segni del Capricorno e dei Pesci. Il Capricorno è un connubio di serenità e responsabilità, ma questo sabato forse il senso di responsabilità, se possibile, aumenta ancora di più e si comincia a sentire responsabile anche per la vita degli altri. In amicizia si tolgono le persone che non sono dalla propria parte. I Pesci hanno un sabato migliore, se ci sono avversità si può ripartire dagli incontri ma è meglio evitare persone inaffidabili. Il cielo di questo fine settimana invoglia a leggere e a curare e appagare lo spirito. Rimane, tuttavia, una certa preoccupazione per un familiare o animale domestico, che porta a fare spese maggiori del solito. Questo crea un po' di preoccupazione e si dovrà fare un po' di ristrettezza economica nelle prossime settimane.

ARIETE VOGLIA DI PARLARE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo completamente pagina e andiamo ad analizzare per quanto riguarda l'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox dei segni considerati né carne né pesce. L'Ariete ha grande voglia di parlare, ma forse è meglio che in questo periodo si tranquillizzi ed eviti di fare troppo rumore. I nati sotto questo segno sono un po' stanchi e non riescono a portare a termine tutto quello che si sono messi in testa. Tensione interiore per il Cancro che non riesce ad essere al cento per cento, ma cerca da tempo una risposta e si interroga su come reagire di fronte alle avversità. Momento complesso anche per i Gemelli che non si sentono in un momento positivo anzi sono alla ricerca di una reazione che da tempo vogliono offrire alle loro prestazioni. E' un momento positivo per lo Scorpione che però crea tensione con il partner e non riesce a trovare la giusta strada in diverse situazioni dal particolare svolgimento.

PESCI IN CRESCITA, TOP E FLOP

Partiamo nell'analisi dell'oroscopo di oggi, sabato 10 febbraio 2018, dai segni top e flop. Lo facciamo seguendo quanto raccontato dal noto astrologo Paolo Fox ai microfoni della stazione radio LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Grande recupero per il Toro che finalmente si lascia alle spalle un momento molto complicato e può tornare a sorridere. Non è stata facile da trovare la via d'uscita dalle difficoltà, ma ora sembra davvero che si possa vivere tutto con più tranquillità. Periodo di grande convinzione per il Sagittario che in amore sta affrontando una svolta davvero interessante. Anche dal punto di vista professionale la vita sta offrendo situazioni che possono regalare soddisfazione. C'è però ancora da pedalare per ottenere il massimo. Buon sabato per i Pesci che sono soddisfatti di aver superato un periodo che si era fatto complicato. Ora è il momento di potersi godere qualche giorno di tranquillità.

