PATRIZIA VACONDIO/ Chi è la moglie di Nek e la rinascita dopo il tradimento

Patrizia Vacondio è la compagna di Nek, uno dei super ospiti italiani della serata finale della 68esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1.

Patrizia Vacondio è la compagna di Nek, uno dei super ospiti italiani della serata finale della 68esima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1. Nek condividerà il palco del Teatro Ariston di Sanremo insieme a Max Pezzali e Francesco Renga. Patrizia Vacondio, originaria di Sassuolo esattamente come Nek, è la compagna del cantautore dal 1995, anno in cui si sono conosciuti. Nel 2006, Nek e la compagna si sono uniti in matrimonio: dalla loro unione, è nata Beatrice, venuta al mondo nel 2010. Patrizia Vacondio, al momento del suo incontro con Nek, era già madre di una figlia, Martina. Nek e la figliastra Martina, che porta anche il suo cognome oltre a quello del padre naturale, apparvero insieme in televisione durante una puntata del Maurizio Costanzo Show. In quell'occasione, il cantautore dichiarò: "Martina sin da giovane è stata una persona che si adattava alle situazioni. Abbiamo cercato di proteggerla, io ho cercato di esser presente, ma solo fino a un certo punto per rispettare il padre. Per fortuna anche con il padre ci stimiamo e ci rispettiamo".

NEK E L'AMMISSIONE DEL TRADIMENTO

In un'occasione, invece, Nek ha ammesso pubblicamente di aver tradito sua moglie. Il cantautore fece quest'ammissione durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair, dopo il secondo posto ottenuto al Festival di Sanremo 2015 con la canzone Fatti avanti amore, dedicata proprio alla sua compagna: "Le volte che ho preso questo gioco sottogamba sono state quelle in cui mi sono fatto più male, con il rischio di conseguenze pesanti. Non mento più. Non importa che fosse “Sono da un amico” o “Sono a casa tranquillo”. Conta che stavi facendo altro, hai cambiato il senso delle cose, distorto la realtà, non sei stato trasparente. Ci siamo ritrovati, ammettendo lo sbaglio, chiedendo scusa". Tornando a Patrizia Vacondio, altre informazioni disponibili su di lei riguardano il fatto che è nato nel 1973 e che non fa parte del mondo dello spettacolo. Nek, sempre al Maurizio Costanzo Show, dichiarò che prese una foto della compagna e la mostrò ai genitori per avere il loro benestare, informandoli anche dell'esistenza di Martina. I genitori di Nek non ebbero alcun problema ad accettare la situazione.

